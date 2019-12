Bernard Minier: Sociálne siete sú prvotný hriech v raji internetu

Rozhovor s Bernardom Minierom.

20. dec 2019 o 11:11 Martin Kasarda

<p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Vo futuristickej technologickej firme v Hongkongu sa vyvíja program učiacej sa umelej inteligencie, ktorá je však nesmierne manipulatívna a jej majiteľ ju chce využiť na ovládnutie sveta.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Samotný napínavý detektívny príbeh Bernarda Miniera Na kraji priepasti ani nie je taký strašidelný, ako je technokratický vývoj, ktorý v románe autor pomenúva. Sme na kraji desivej digitálnej priepasti. A rozprávali sme sa o nej pri návšteve Bernarda Miniera v Bratislave.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><strong><span style="font-size:14.0pt;"><span>Váš román<em>Na kraji priepasti</em> sa odohráva v súčasnosti, ale pripomína skôr utopickú víziu digitálnej budúcnosti. Váš románNa kraji priepasti sa odohráva v súčasnosti, ale pripomína skôr utopickú víziu digitálnej budúcnosti. Je táto Digitopia horšia, než si George Orwell predstavoval svet kontroly Veľkým bratom v románe 1984? Človek by mohol ľahko nadobudnúť dojem, že všetky tie protesty od Čile cez Katalánsko, Francúzsko, ale dozaista aj na Slovensku sú, nám zaručujú viac slobody.</span></span></span></span></span></p><div class="gallerybox" type="single" dataid="6022442" title="Bernard%20Minier." source="%20Foto%20-%20%C5%A0TEF%C3%81NIA%20KA%C5%BDIM%C3%8DROV%C3%81" datawidth="400" balign="left" showtextauthor="1" showtextdescription="1" size="middle" layout="standard" dataactive="{$img$:$https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/2/60/6022442/6022442.jpeg?rev=2$, $author$:$$, $description$:$$, $keywords$:$$, $source_url$:$$}"></div><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Máme pocit závanu slobody. Je to však lož. Internet nás kontroluje. Obrovskí hráči internetu dnes disponujú takou znalosťou ľudstva, ako nikdy nikto predtým nedisponoval. Majú k dispozícii miliardy používateľov, ktorých môžu kontrolovať. Títo internetoví hráči sú ešte horší ako jednotlivé štáty, pretože ich presahujú, sú medzinárodní.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Vytvárajú si zákony a pravidlá, ktoré nepodliehajú žiadnej vláde. Kontrolujú nás bez toho, aby sa pýtali na názor kohokoľvek z nás. Dajú sa pokojne prirovnať k totalitnému štátu či diktatúre. V súčasnosti nemáme takmer žiadne obranné mechanizmy.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>V románe 1984 išlo o nacionalizmus. Dnešná situácia je však o to vážnejšia, že je transnacionálna. Román 1984 sa týkal Anglicka, vlastne maličkej krajinky v porovnaní s dvaapolmiliardou užívateľov facebooku. To je tretina svetovej populácie.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Argumentom tých, ktorí tvrdia, že situácia nie je taká vážna, je, že objem dát, ktoré odovzdávame prostredníctvom internetu, je taký veľký, že sa vlastne nedajú použiť. To však nie je pravda. Google a Facebook majú také pokročilé algoritmy, že dokážu zacieliť pozornosť na ktoréhokoľvek z nás individuálne.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><strong><span style="font-size:14.0pt;"><span>Internet vznikal ako revolučný nástroj, ktorý mal priam reprezentovať ideu rovnosti, neobmedzenej slobody a bratstva. Zdá sa však, že sa stal nástrojom manipulácie. Kde došlo k zlomu? Príkladom toho je volič, ktorý sa orientuje na webové stránky a sociálne skupiny svojej pravicovej strany, a ľavicový vyhľadáva len tie potvrdzujúce jeho názor.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Ako skonštatoval Jorge Luis Borges, mali by sme sa ukazovať ako otvorení k opačným názorom. Princíp tézy a antitézy využívaním facebooku mizne, prestáva existovať. Vyhýbame sa debatám, protichodným názorom.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Ďalším problémom sú vymyslené správy, fake news, a rýchlosť propagandy zasahujúcej obrovské množstvo ľudí. Je to šokujúce najmä preto, lebo demokracia vždy stojí na znalostiach a vedomostiach, ktorými disponujú ľudia. Už v 19. storočí Mark Twain povedal, že lož obíde celý svet, kým sa pravda iba obúva.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Táto situácia je ešte horšia práve pre internet a jeho bezhraničnej rozprestrenosti. Veľmi dobre vieme, že ani Donald Trump, ani Brazílčan Jair Bolsonaro by bez sociálnych sietí neboli nikdy zvolení. Ja sám považujem sociálne siete za prvotný hriech v raji internetu.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><strong><span style="font-size:14.0pt;"><span>Samotný príbeh románu Na kraji priepasti ukazuje aj na firmy, ktoré chcú prostredníctvom umelej inteligencie ovládnuť svet. Je to fikcia alebo sa naozaj máme báť?</span></span></strong></span></span></span></p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Téma sa naozaj týka tých najväčších hráčov v USA a Číne, ktorí v prostredí internetu podnikajú. Nemyslím si, že by primárne stavali svoje impériá preto, aby manipulovali ľuďmi priamo. Myslím si však, že tieto firmy predpokladajú, že vedia lepšie ako ľudia samotní, čo je pre používateľov dobré.</span></span></span></span></span></p><div class="gallerybox" type="single" dataid="6022445" source="%20Foto%20-%20%C5%A0TEF%C3%81NIA%20KA%C5%BDIM%C3%8DROV%C3%81" datawidth="400" balign="left" showtextauthor="1" showtextdescription="1" size="middle" layout="standard" dataactive="{$img$:$https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/5/60/6022445/6022445.jpeg?rev=2$, $author$:$$, $description$:$$, $keywords$:$$, $source_url$:$$}"></div><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Myslia si, že chcú pracovať pre dobro ľudstva a v mene dobra. Elon Musk vytvoril neuralink, projekt, ktorého cieľom je priamo prepojiť mozog s digitálnym prostredím, s počítačom. Google vytvoril Calico, projekt s cieľom predĺžiť ľudský život o niekoľko desiatok až stoviek rokov. Dnešné technológie niekedy presahujú ľudské hranice.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Napríklad sám zakladateľ Googlu Larry Page vyhlásil, že jeho firma môže nahradiť politikov, pretože technológie poznajú budúcnosť národa lepšie než politici sami. Svojím spôsobom tieto firmy rozhodujú o osude a ďalšom našom smerovaní bez toho, aby sa nás pýtali na náš názor, bez toho, aby rozhodol akýkoľvek štát alebo vláda.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Mark Zukerberg a jeho vývojári vytvárajú zákony pre svoj dvaapolmiliardový ľud bez toho, aby za tieto zákony ktokoľvek zahlasoval, akákoľvek vláda, parlament, poslanci. Dali nám zákon, ktorý nám zakazuje zverejňovať na facebooku krv či násilné obrázky, ale môžeme slobodne šíriť lži, ktoré môžu viesť k tomu, že vo voľbách zvíťazia konkrétni politici.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><strong><span style="font-size:14.0pt;"><span>Ale používatelia sú šťastní, veď internet je pre mozog to, čo cigarety pre pľúca. Je drogou, ktorá mnohých vtiahla do svojho úžasného sveta, a dnes sa od nej nevedia odpojiť.</span></span></strong></span></span></span></p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Súhlasím, že internet a jeho aplikácie na nás pôsobia veľmi zvodne. Majú množstvo výhod, výhod, ktoré so sebou prinášajú. Získať mnohé informácie bolo kedysi veľmi zložité z časového hľadiska i z hľadiska vyhľadávania. Bolo nevyhnutné ísť do knižnice, nájsť si literatúru, vyhľadať si zdroje.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Dnes to trvá sekundy a technológie tak prinášajú používateľom ohromné množstvo dobrého a nesporné výhody. Dnes je veľmi ťažké predstaviť si, že by sme tieto výdobytky prestali používať. Ale dalo by sa existovať napríklad bez sociálnych sietí. Stredná a staršia generácia si ešte pamätá svet bez sociálnych sietí.</span></span></span></span></span></p><div class="gallerybox" type="single" dataid="6022438" source="%20Foto%20-%20%C5%A0TEF%C3%81NIA%20KA%C5%BDIM%C3%8DROV%C3%81" datawidth="400" balign="right" showtextauthor="1" showtextdescription="1" size="middle" layout="standard" dataactive="{$img$:$https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/8/60/6022438/6022438.jpeg?rev=2$, $author$:$$, $description$:$$, $keywords$:$$, $source_url$:$$}"></div><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Pre mladú generáciu, ktorá nezažila svet bez internetu, je to prakticky nemožné.</span></span></span></span></span></p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Napokon však ľudia dokážu prestať s fajčením alebo drogami. Mick Jagger či Keith Richards sú dôkazom, že je možné poraziť závislosť od drog. Asi bude možné odpojiť sa aj od sociálnych sietí. Aj keď čo sa týka Keitha Richardsa, nie som si tým taký istý.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><strong><span style="font-size:14.0pt;"><span>Dá sa cez napätie a detektívny príbeh otvoriť aj omnoho vážnejší problém než len riešenie „vraždy“ a hľadanie zločinca?</span></span></strong></span></span></span></p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Detektívne rozprávanie je skvelé v tom, že je ako špongia. Môže toho veľmi veľa nasať a absorbovať. Detektívka môže byť rovnako historická ako sci-fi. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch francúzske detektívky riešili závažné spoločenské a politické témy.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Myslím si, že detektívny román môže odrážať skutočný svet, v ktorom žijeme. Ako čitateľ nečítam len detektívky, ale keď čítam detektívky ako Georgea Simenona alebo Henninga Mankella, pýtam sa, čo to vlastne je. Sú to detektívky? Alebo Faulknerova Svätyňa – je to detektívka?</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Samozrejme, využívam „návykovosť“ tohto žánru ako prostriedok na zaujatie čitateľa. Medzi riadkami môžem riešiť aj problémy, ku ktorým by sa čitatelia nedostali, lebo by sa nikdy neodhodlali čítať náročnú literatúru. Dlhé roky som pôsobil ako hlavný inšpektor na colnom úrade, takže som videl aj inú spoločnosť, než je tá „umelecká“, vnímal som svet cez pravidlá a aj ich porušovanie. A to ma zaujíma.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><strong><span style="font-size:14.0pt;"><span>Prečo ste sa rozhodli písať?</span></span></strong></span></span></span></p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Od detstva som veľa čítal. V puberte som čítal veľa sci-fi, Asimova, fantasy, s dospievaním prišli mená ako Bernhard, Kafka, Kundera. Neskôr som napísal svoj prvý detektívny román Mráz, poslal som ho do vydavateľstva a zožal veľký úspech. Stále si však myslím, že to bola náhoda. Nebol som odborník na detektívky, lepšie som poznal Thomasa Bernharda než Jamesa Elroya.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><strong><span style="font-size:14.0pt;"><span>Je detektívka vo Francúzsku populárna?</span></span></strong></span></span></span></p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Veľmi. Súčasnému trhu vo Francúzsku dominuje literatúra pre deti a mládež a na druhú priečku môžeme smelo zaradiť práve detektívky. Zaujímavá je však diverzita tohto žánru. V sedemdesiatych rokoch fungovala neodetektívna ľavicová škola, v súčasnosti je však scéna veľmi pestrá. Svety autorov sú totálne rozdielne a nenájdeme nič, čo by ich mohlo spájať.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><strong><span style="font-size:14.0pt;"><span>Prečo sú detektívni vyšetrovatelia ľuďmi, ktorí sú osamelí, pijú, majú ťažké detstvo, sú excentrickí ako Sherlock Holmes?</span></span></strong></span></span></span></p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Martin Servaz je pomerne normálny. Má ženu, deti. Ale máte pravdu, mám rád postavy ako Hieronymus Bosch Michaela Connellyho či Hary Hole Jo Nesba. Obidvaja sú stelesnením typických policajných klišé, pijú, sú pomerne násilní, žijú na okraji, ale sú to hrdinovia. Naproti tomu Servaz je človek, ktorý máva závraty, nemá rád rýchlosť, zabúda si zobrať zbraň, nepije.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Mohol by byť súčasťou našej rodiny. Chcel som sa vyhnúť klišé, ktoré kolujú o policajtoch. Ale je pravda, že aj on mal pohnuté detstvo. Bez zložitého detstva by nebol schopný pochopiť brutalitu a kriminalitu súčasnosti. Nemohol mať šťastné detstvo.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><strong><span style="font-size:14.0pt;"><span>Je popularita detektívky aj odrazom toho, že žijeme v relatívne dobrých časoch a chceme sa báť v knihách?</span></span></strong></span></span></span></p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Možno to platí o severskej detektívke, ktorú píšu autori v bezpečných krajinách. Podľa kníh Stiega Larssona či Mankella by ste si mysleli, že sa tam zabíja každú chvíľu, ale pritom sú to naozaj tie najbezpečnejšie krajiny a nedeje sa tam vôbec nič. Francúzsko je na tom inak, kriminalita vo Francúzsku rastie a násilie možno vidieť aj priamo na ulici.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Veľa cestujem a chodím aj na miesta, ktoré sa považujú za nebezpečné, bol som v Kapskom Meste, v Mexiku, Kolumbii. A musím povedať, že aj vo Francúzsku máme štvrte, ktoré sú potme v noci rovnako nebezpečné ako niektoré štvrte v spomínaných krajinách.</span></span></span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Keď som sa chystal písať román Sestry, šiel som do Toulouse, mal som dohodnuté stretnutie na policajnej pobočke. Keď som prišiel na policajnú stanicu, práve sa hovorilo o vražde z predchádzajúcej noci, keď bola zavraždená mladá študentka, takmer jej odrezali hlavu.</span></span></span></span></span></p><p><br /><span style="font-size:11pt;"><span><span><span style="font-size:14.0pt;"><span>Pozoroval som vyšetrovanie zblízka. Policajti sa o vražde normálne rozprávali, žartovali, brali to ako normálnu prácu, neboli šokovaní či pobúrení. Násilie je všadeprítomné a pre políciu je to rutina. A to je vražda, ktorá sa ani nedostala na titulky novín.</span></span></span></span></span><br /> </p><div class="gallerybox" type="single" dataid="6022430" title="Bernard%20Minier." source="%20Foto%20-%20%C5%A0TEF%C3%81NIA%20KA%C5%BDIM%C3%8DROV%C3%81" datawidth="200" balign="right" showtextauthor="1" showtextdescription="1" size="small" layout="standard" dataactive="{$img$:$https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/0/60/6022430/6022430.jpeg?rev=3$, $author$:$%20Foto%20-%20%C5%A0TEF%C3%81NIA%20KA%C5%BDIM%C3%8DROV%C3%81$, $description$:$Bernard%20Minier.$, $keywords$:$$, $source_url$:$0$}"></div><p><span style="font-size:11pt;"><span><span><strong><span style="font-size:14.0pt;"><span>Profil<br />Bernard Minier</span></span></strong><span style="font-size:14.0pt;"><span>sa narodil 26. augusta 1960 vo francúzskom meste Béziers, vyrastal v juhozápadnom Francúzsku a svoje detstvo strávil v Pyrenejach. Študoval na univerzite v Toulouse, odkiaľ pochádza aj hlavný hrdina jeho trilerov Martin Servaz. Vyše dvadsať rokov žije neďaleko Paríža, je ženatý, má dve deti a písaniu sa venuje na plný úväzok. V slovenčine vyšli jeho romány s hlavným detektívom Martinom Servazom Mráz, Kruh, Tma, Noc, Sestry a najnovšie kniha Na kraji priepasti, kde však detektív Servaz nevystupuje.</span></span></span></span></span></p>_novy_riadok__novy_riadok_