Ešte aj slovenský dabing mu uškodil. Vzostup Skywalkera vracia Star Wars do stavu vyhorenia

Postavy hovoria jazykom motivačných diárov.

19. dec 2019 o 18:28 Marek Hudec

V posledných štyroch rokoch trhali nové epizódy Hviezdnych vojen v kinách rekordy návštevnosti. Hoci neboli dokonalé, pôsobili ako svieži vietor, ktorý prebudil sériu po niekoľkoročnom spánku a predstavil ju generácii mileniálov.

Po Georgeovi Lucasovi ju prebrali mladší tvorcovia s novými nápadmi a tvorivou energiou.

Režiséri J.J. Abrams vo filme Sila sa prebúdza a hlavne Rian Johnson v epizóde Poslední Jediovia zremixovali obohraté motívy z minulých dielov s originálnym vizuálnym cítením, hravým prístupom a ochotou povedať niečo zásadné o súčasnej popkultúre posadnutej neustálym prerábaním komerčne úspešných značiek.

Ich trilógia sa teraz uzatvára novinkou Vzostup Skywalkera, no sériu tragicky vracia do stavu, kde bola pred štyrmi rokmi, do úplného vyhorenia a únavy a ktovie, či sa ešte nadýchne.

Filmu škodí slabý slovenský dabing

Film sa začína niekoľkými kŕčovito nastrihanými scénami. Jednotlivé zábery sú v nich kladené za sebou v zbesilej rýchlosti, pričom divák ani nestíha vnímať priestor, kde sa odohrávajú.

Okrem toho v pozadí neustále blikajú blesky v tempe stroboskopu a miasť budú aj tých, čo nemajú epilepsiu.

Pôsobí to však ako lacná taktika, ako odviesť pozornosť od logických dier v scenári. Už prvá veta v úvodných titulkoch oznamuje, že sa na scénu vrátil známy zloduch. To, ako bol vzkriesený, film uspokojivo nevysvetlí.

Len jedna z postáv zauvažuje: asi ho prebudili "klonovaním a temnými vedami".

Podobne hlúpučko a skratkovito potom scenár vysvetľuje viaceré dejové zvraty, ešte aj neprekvapivé.