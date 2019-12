Čakanie na Vianoce v knižnej spoločnosti

Knihy pre batoľatá.

24. dec 2019 o 11:11 Jana Korčeková

S príchodom zimy čoraz častejšie víria v detských hlavičkách myšlienky sústredené na jednu tému. Vianoce. Deti, ktoré si pamätajú priebeh uplynulých Vianoc, už majú predstavu, čo sa bude v predvianočnom a vianočnom období diať.

Maličké deti, pre ktoré sú Vianoce ešte čerstvou novinkou, registrujú všetky tie lákavé vône, pútavé zvuky a farebné veci, ktoré tu ešte nedávno neboli. Pre malých nedočkavcov i prekvapených malých pozorovateľov sú vhodnými knižnými spoločníkmi detské knihy s vianočnou tematikou, ktoré im spríjemnia čakanie na skutočné Vianoce.

(zdroj: Archív SME)

Knihy pre batoľatá

Po otvorení leporelaČo sa deje - V jasličkách (Emily Bolam) sa deti ocitnú v spoločnosti tehotnej Márie a Jozefa, spoločne dorazia do Betlehema a stanú sa svedkami veľkej radosti z narodenia Ježiška. Leporelo obsahuje málo textu, kľúčovú úlohu zohrávajú ilustrácie. Vďaka posuvným prvkom, zakomponovaným v ilustráciách, sprevádza prezeranie leporela očakávanie, ako sa zmení obrázok po ich potiahnutí. Leporelo je určené pre deti od jedného roka.

Na stranách veľkoformátového leporelaCo se děje o Vánocích deti zažijú výdatnú vianočnú atmosféru, rušné prípravy na sviatky i samotné Vianoce. Navštívia vianočné trhy, nakuknú do domácností, v ktorých panuje čulý vianočný ruch, uvidia radosť z rozbalených darčekov i zo spoločne strávených chvíľ v rodinnom kruhu.

Anne Suessová ponúka prekvapivo bohatý zdroj poznatkov o Vianociach pre

(zdroj: Archív SME)

najmenších čitateľov, vyvoláva v nich zvedavosť, chuť objavovať a rozprávať sa o videnom. Leporelo je vhodné pre deti od dvoch rokov.

Knihy o Vianociach pre malých milovníkov príbehov

Koncom minulého roka vyšla v slovenčine knihaTajný vianočný hosť (Ikar) od Annette Amrheinovej a Sabine Straubovej. Autorky čitateľom predstavili dobrosrdečného medveďa, ktorý túžil oslavovať Vianoce. Spočiatku sa zdalo, že sa neobvyklý sen veľkého chlpáča nesplní, ale koniec príbehu uspokojí milovníkov šťastných koncov.

Tento rok vydalo vydavateľstvo Ikar ďalšiu knihu týchto autoriek nazvanúNečakaný vianočný list. Hlavnou postavou je malý medvedík čistotný, ktorého najväčším želaním je dostať vianočný list. Splniť toto skromné prianie však nie je vôbec jednoduché. Malý vtáčí poštárik má totiž s doručením listu veľké ťažkosti... Vianočné príbehy Annette Amrheinovej a Sabine Straubovej ponúkajú štedrú dávku rozkošných ilustrácií, ktoré potešia detských čitateľov (od troch rokov) a tiež im ukážu, že radosť a šťastie nesúvisí s množstvom a veľkosťou darčekov pod vianočným stromčekom.

Terka, hlavná postava populárnej série príbehovKamarátka Terka, sa nevie dočkať Vianoc (Terka oslavuje Vianoce, Liane Schneider a Eva Wenzel-Bürger). V obchodoch sa už udomácnila vianočná atmosféra, ale do domácností ešte nezavítala. Dni pribúdali pomaly (z pohľadu dieťaťa), ale isto a vianočná atmosféra postupne naberala na intenzite aj v Terkinom domove a na uliciach. Pribúdali vianočné dekorácie i zapálené sviečky na adventnom venci a ubúdali neotvorené okienka na adventných kalendároch. Terka sa dočkala vytúžených Vianoc, ale jej čakanie ešte nebolo ukončené. Plnia sa vianočné priania? Odpoveď na túto otázku príbeh zakončuje.

Terka je dobré, ale nie bezchybné dievča, zažívajúce bežný každodenný život dieťaťa, a práve preto ju deti majú rady. Terkin svet je im blízky a dokonale zrozumiteľný. Terka ich nesklame ani vo vianočnom príbehu.

Malé deti si často obľúbia nejaký príbeh a dlho sa ho nevedia nabažiť. Somárik, vystupujúci v kniheSomárik a vianočný anjel od Otfrieda Preusslera má tiež taký príbeh. Svet okolo stajne bol prikrytý snehom, ale somárikovi bolo teplo a príjemne, pretože ho zohrievala mama a do snov ho sprevádzal zbožňovaný príbeh.

Príbeh o oslici, ktorá za pradávnych čias v betlehemskej maštali zohrievala svojím dychom malé Jezuliatko. Jedného rána sa malý somárik prebudil do výnimočného dňa, ktorý sa však začal znepokojivo. Jeho mamička zmizla! O mieste jej pobytu ho informoval malý bosonohý anjel. Somárikova mamička je v maštali v Betleheme a svojím dychom zohrieva Jezuliatko. Ak chce, môže sa k nej pripojiť. Na cestu do Betlehema vykročili vo dvojici a postupne sa k nim pridávali ďalší záujemcovia túžiaci zažiť výnimočnú udalosť.

Somárik naozaj našiel svoju mamičku pri Jezuliatku a spolu s ňou aj odpoveď na otázku, ako je možné, že sa pradávny príbeh odohráva v súčasnosti... Očarujúci, nádhernými ilustráciami prekypujúci príbeh je skvelým vianočným čítaním pre deti od piatich rokov.

(zdroj: Archív SME)

Vianočný príbeh pre celú rodinu

Štedrý deň v Juliánovej rodine lahodil ušiam, očiam, čuchu i srdcu. Voňal zmesou ihličia, medovníkov, horúcej čokolády a ďalších vôní, niesol sa v tónoch vianočných piesní, oplýval vianočnou výzdobou. Láskou a šťastím naplnené chvíle zažíval spolu so svojimi rodičmi a dvomi sestrami. Štedrý deň sa opäť blíži, ale Julián tuší, že tento rok bude vyzerať inak.

Po smrti Juliánovej staršej sestry sa v rodine zabýval smútok, utrpenie a samota. Jej smrť roztrieštila túto dovtedy súdržnú rodinu na štyri utiahnuté nešťastné bytosti, utápajúce sa v bolestnej strate. Nádej, že prvé Vianoce po Juninej smrti budú rovnaké ako Vianoce v minulosti, bola malá. Stalo sa však niečo, s čím Julián nerátal. Do jeho života vstúpila Hedviga, ryšavé dievča so širokým úsmevom, nezadržateľným prúdom slov a ťaživým tajomstvom...

Snehová sestra od Maje Lundovej nie je oddychové čítanie vhodné ako knižný spoločník pri konzumácii vianočných dobrôt. Oddychu a pokoja si pri jej čítaní veľa neužijete. Namiesto nich sa dostaví smútok a pocit bezmocnosti pri sledovaní smútiacej rodiny, nádej, zvedavosť a očarenie z opisu šťastnej minulosti a priateľstva Juliána a Hedvigy.

(zdroj: Archív SME)

To všetko dokáže v čitateľovi vyvolať tento majstrovsky napísaný a úchvatne ilustrovaný príbeh. Dojímavý príbeh situovaný do predvianočného obdobia pozostáva z 24 kapitol. Ponúka sa teda logická možnosť každý deň od prvého decembra až do Štedrého dňa prečítať jednu kapitolu. Vzhľadom na podmanivý účinok príbehu je však tento čitateľský zámer veľmi ťažké dosiahnuť.

Snehová sestra má oproti iným detským knihám o Vianociach jednu obrovskú výhodu. Čas jej „čitateľskej spotreby“ totiž neuplynie po vianočných sviatkoch.

Spoločné čítanie (nielen) počas Vianoc

Detské knihy s vianočnou tematikou neodmysliteľne patria k Vianociam. Dokážu prehĺbiť detskú nedočkavosť, zintenzívniť emócie a zážitky, prekvapiť i poučiť. Najväčší účinok však majú, keď ich spolu číta celá rodina.