Nebezpečne ľudová kampaň

24. dec 2019 o 11:11 Eva Babitzová

Parlamentné voľby na Slovensku sa uskutočnia 29. februára, o necelé tri mesiace. Politická scéna sa zmieta škandálmi a odhaleniami. Tlačovka stíha tlačovku, vyhlásenia sa vydávajú v tempe po minútach. A zatiaľ za hranicami hlavného mesta, pod radarom politikov a médií už mesiace beží jedna systematická a poctivo odpracovaná politická kampaň. Ľudová strana Naše Slovensko maká v teréne už celé mesiace.

Obraz 1. - Ludrová, Rytiersky deň, 20. 7. 2019

Búrka a intenzívny dážď sa spustia pár minút pred ohláseným začiatkom, pod strechou výčapu na miestnom futbalovom štadióne už čaká niekoľko desiatok ľudí. Miestni sa tu miešajú s organizátormi a členmi strany. Stanovištia pre deti sú postavené, skákací hrad nafúknutý, zelené prístrešky, zelené vlajky a zelené tričká sú všade okolo.

Uprostred priestranstva stojí vtedy ešte poslanec Národnej rady Milan Mazurek a užíva si zvedavosť, ktorú vyvoláva. Na otázky o kampani s úsmevom reaguje: „Kampaň? Ako to myslíte, že kampaň? Ešte si len užívame leto. Robiť nejaké akcie, aktivity pre ľudí, ktoré sú prospešné, pre ľudí, pre deti, aby sa zabavili, to je jedna vec, ale rozdávať nejaké letáčiky, predmety, to je druhá. Ale to tu nebudete vidieť.“

Medzitým sa objavujú hlavné postavy rytierskeho dňa - kráľ, princezná, zlá kráľovná a šašo. Kráľ za pomoci ozvučenia privoláva niekoľko desiatok detí a vyrozpráva im začiatok príbehu - zlá kráľovná unesie princeznú a oni spolu s deťmi ju musia zachrániť. Zatiaľ čo ostatné postavy rozpačito „odohrajú“, čo im je povedané, kráľ si svoju hlavnú úlohu a mikrofón očividne užíva.

Pod kostýmom s korunou na hlave sa skrýva Michal Buchta, okresný predseda ĽSNS Ružomberok, predseda Ľudovej mládeže, stíhaný za trestný čin extrémizmu. Megafón mal rád už kedysi na pochodoch Slovenskej pospolitosti. Zorganizuje deti, rozdelí do skupín a postupne sprevádza po rôznych stanovištiach, kde sú pre ne nachystané lukostreľba, triafanie do plechoviek a podobné hry.

Zo stánkov začínajú voňať pečené klobásy, dovára sa guláš a pod zeleným prístreškom s logami kotlebovcov sa zhromaždili mamičky s menšími detičkami - maľujú im tu na tvár veselé zvieracie tváričky.

Mazurek sa prestáva vybavovať s priaznivcami, oblečie si kostým zbrojnoša a pri stanovišti s lukostreľbou pomáha deťom.

Členovia strany v zelených tričkách tvoria asi štvrtinu účastníkov, akciu prišli podporiť z Ružomberka a okolia. Staršia pani, dlhoročná sympatizantka, už rok a pol členka strany vysvetľuje, prečo práve ĽSNS: „Lebo je to jediná strana, ktorá má šéfa preklepnutého zo všetkých strán a nemá nič za nechtami ani za ušami ako ostatní. Preverený súdom, preverený všetkým možným.

On jediný povie všetko, ako má, ale ho nikto nepočúva a skresľujú sa veci.“ O rozhodnutí vstúpiť do ĽSNS hovorí: „Presvedčila ma jedna vec. Bola kalamita. Zaujalo ma, že chlapci v našich tričkách tam jednoducho prišli s lopatami a odstránili tú kalamitu a nechceli za to nič. O štyri roky, teraz, sa kalamita zopakovala. Prišiel Pellegrini v čižmičkách, pokukal a posľuboval a neurobilo sa nič. Naši sa nič nepýtali, zase prišla hŕstka chlapcov a upratali bez nárokov. Tak - koho by ste volili vy?” (Pani pred ĽSNS nechodila voliť.)

Deti postupne absolvovali všetky stanovištia. Mazurek, Buchta a ich spolupartajníci sa im vzorne venujú niekoľko hodín, potiac sa v stredovekých kostýmoch. Ďalším číslom programu pre deti má byť predstavenie hasičov. Kráľ obkolesený kopou detí ich hlasno privoláva, aby prišli uhasiť založenú vatru. Miestni hasiči však zrejme ešte niekde dopíjajú pivo, koordinácia zlyháva. Po desiatich minútach zúfalého privolávania bez vypadnutia z roly kráľa sa konečne objavuje húkajúce hasičské auto, ktoré sa veľmi pomaličky blíži k futbalovému ihrisku smerom od dediny. Maličkú vatru sa im podarí uhasiť na tretí pokus. Ale deti sú šťastné.

Medzitým, asi tri hodiny po začiatku sa začínajú trúsiť zvyšní dedinčania. Nechceli ísť na akciu kotlebovcov, ale nakoniec zvedavosť nedala. „Neprišli sme na akciu, chceme sa len pozrieť, čo sa deje na ihrisku.“ Znova sa tvoria rady pred gulášom a pivom. Účastníci a straníci novoprišelcov radi vidia a vzduchom lietajú vety: „Vidíte, nič tu nie je extrémistické.“ Zmienka o rozhodnutí Najvyššieho súdu je celé popoludnie prítomná vo väčšine debát - aj Najvyšší súd povedal, že nie sme extrémisti.

Akcia vrcholí. Kráľ zhromaždí deti, symbolicky vyzve na súboj zlú kráľovnú, s deťmi za chrbtom ju porazí. Príde oslobodená princezná. Kráľ ďakuje deťom za víťazstvo. Každé z detí pokľakne pred trestne stíhaným extrémistom v smiešnom kostýme kráľa, ten mu položí na plece meč a slávnostne hovorí: „Pasujem ťa za svojho rytiera.“

Obraz 2. - Bratislava, Pochod za rodinu, 22. 9. 2019

Na Námestí slobody v Bratislave sa už hodinu pred začiatkom ohláseného pochodu za rodinu začínajú zhromažďovať účastníci - veriaci z celého Slovenska. Tvária sa slávnostne, mnohí sú očividne v Bratislave na výlete. Posedávajú v okolí fontány a obedujú prinesené občerstvenie.

Na námestí stále vládne pokoj a slávnostná atmosféra. Prichádzajú skupinky s transparentmi, svätými soškami a ohlásených kotlebovcov zatiaľ nikde nevidno. Prichádzajú v skupinách až tesne pred začiatkom. Nedajú sa prehliadnuť - nad hlavami im vejú zelené vlajky s logom, oblečení sú v zelených tričkách. Väčšinou chlapi, v skupinách po desať - dvadsať ľudí. Bez problémov sa stávajú súčasťou davu - ten ich mlčky rešpektuje a vezme medzi seba. Nevytvárajú sa okolo nich nijaké medzery, ale nevzniká ani vzájomná komunikácia.

Hlas z tribúny vyzýva kotlebovcov, aby nerobili stranícku propagandu a zložili vlajky: „Prosíme vás vrúcne, sme tu preto, lebo nás spojila jednotná vízia - vízia ochrany života. A nie nejaký ľudský plán. Tak vás preto prosíme, aby všetky brožúrky, bulletiny odišli z týchto priestorov. Vďaka za vašu prítomnosť a za vašu dobrú vôľu.“ Kotlebovci vlajky nezložili. Nad hlavami účastníkov vejú až do konca pochodu.

Účastníci na otázku, či im neprekáža, že pochodujú s fašistami, odpovedajú zmierlivo. Kotlebovci na otázku, ako na nich reagujú účastníci pochodu, odpovedajú: „Dobre reagujú na nás. Sú radi, že sme tu.“

Po námestí v skupinke podporovateľov kráča Milan Mazurek, vtedy ešte poslanec Národnej rady a budí pozornosť. Len niekoľkí prítomní sa mu snažia dať najavo nesúhlas - nechá ich povedať niekoľko viet a ďalej sa otočí na iných. Je obkolesený zvedavým davom - pýtajú si podpis, mladé slečny si s ním robia selfies.

„Ako jediná politická strana prišli podporiť tento výstup,“ hovorí mladý účastník pochodu.

Obďaleč na trávnatej ploche postáva muž s transparentom: „Áno životu. Nie Kotlebovi.“ So svojím malým synom tam stoja celkom sami.

Po skončení zhromaždenia a programu z tribúny sa dav dáva do pohybu. Veriaci spoločne s kotlebovcami pochodujú ulicami. Nad hlavami davu sa v pravidelných intervaloch objavujú zelené vlajky. Štefánikovou ulicou dunia bubny. Veriaci a fašisti pochodujú spoločne - nie prvýkrát v histórii Slovenska.

Obraz 3. - Partizánske, predvolebné stretnutie s predstaviteľmi ĽS Naše Slovensko, 22. 10. 2019

Námestie SNP je veľké. Pred mestským úradom sa začínajú zhromažďovať ľudia na míting. Chcú vidieť Kotlebu, sú zvedaví. Po meste bolo predtým vidieť partie mladých svalnatých mužov v handrách Thor Steinar.

Kampaň kotlebovcov je v plnom prúde. Od rána chodí po meste biela dodávka s logami a megafónmi na streche. V štýle „vykupujeme kožky“ pozýva celý deň obyvateľov mesta na stretnutie.

Pri obecnom úrade stojí improvizovaná tribúna a ozvučenie. Míting je jedným z mnohých. ĽSNS už nejaké týždne intenzívne kampaňuje poctivým starým štýlom - chodí za občanmi do malých a stredných miest, každý týždeň stihnú štyri mítingy väčšinou za prítomnosti Mariana Kotlebu, Milana Mazureka či Milana Uhríka - vždy aspoň nejaké televízne tváre zavítajú za ľuďmi do končín, kam nijaký politik nezavítal roky, desiatky rokov.

Mítingy sú jednoducho a efektívne zabezpečené. Tri dodávky zabezpečia celú akciu - jedna sa mení na pódium, ďalšie dve skrývajú ozvučenie, propagačné materiály a občerstvenie.

Pred tribúnou sa zhromaždí asi tristo ľudí, Kotleba im hovorí, čo chcú počuť: „V čom sme my horší ako oni? V čom ste vy horší ako oni? Len preto, že platíte dane, že sa staráte o svoje deti, len preto, že platíte odvody a chcete slušne žiť? Keď vedia stavať im, musí vláda vedieť postaviť aj nám!“

Rómovia sú obľúbená téma mítingov. Kotleba ich dôsledne nazýva Cigáni - šermuje s tým slovom s veľkým dôrazom a davu pod pódiom to očividne robí dobre. Nadáva na súčasných politikov, označí ich za zlodejov a sľubuje poriadok, sociálne podniky a zoštátňovanie.

Program odsýpa, ide v tempe, bez hluchých miest. Ľudia súhlasne mumlú a vykrikujú, keď hovorí o marazme a biede, tlieskajú, keď označuje vinníkov. Zvedavá a neutrálna atmosféra z počiatku mítingu sa mení a keď na záver všetci spievajú slovenskú hymnu, zavládne pocit spolupatričnosti.

„Nie som priaznivcom Kotlebu, na míting som prišiel, aby som si spravil mienku, že to, o čom sa hovorí, vôbec nie je pravda,“ tvrdí dobre oblečený štyridsiatnik. Podľa jeho slov odchádza s pozitívnou mienkou o ĽSNS. (V minulých voľbách volil SNS.)

Staršia pani, čerstvá dôchodkyňa so slzami v očiach rozpráva o tom, že jej vypočítali strašne malý dôchodok, pretože roky opatrovala chorého syna. Člen strany v zelenom tričku by zas súčasných politikov popravil.

Na druhej strane námestia pri pamätníku obetí totalitných režimov sa zhromaždilo niekoľko desiatok občanov s transparentmi so znakom antifa - prečiarknutým hákovým krížom. Mlčky stáli počas celého mítingu.

Obraz 4. - Cinobaňa, 20. november, míting ĽSNS

Obec Cinobaňa má niečo nad dve tisícky občanov a leží v jednom z najchudobnejších okresov Slovenska - v Poltári. Pozvánka na stretnutie uvádza ako miesto konania priestranstvo medzi panelákmi.

Mrholí a na stretnutie príde len pár desiatok ľudí - kombinácia pánov v dôchodkovom veku, ktorí sa navzájom zdravia, a rodiniek z okolitých panelákov, ktorí sa prišli pozrieť, čo sa im to deje pod oknami. Prítomní členovia strany pozývajú účastníkov na grog, tí sa okúňajú, úspech majú viac zelené balóniky pre deti a letáky, odznaky a nálepky.

„Ja som voličom Smeru, viete, ale teraz… do takých zbytočných káuz sa dávajú. To neprispieva, viete,“ hovorí upravený dôchodca.

Účastníci sú trochu sklamaní, že neprišiel ohlásený Marian Kotleba, ale to ich už dostáva do varu Milan Mazurek, už nie poslanec Národnej rady. Vyhodený z parlamentu za názor, ako ho uviedla moderátorka. S nepopierateľným rečníckym talentom sa púšťa do kritiky pomerov a politikov.

Tí to, k nemalej radosti účastníkov, schytávajú bez zábran - Dzurinda v Gorile, Fico, ktorý nie náhodou nič nevyšetril, daňový podvodník, zlodej pozemkov, mafián, úžerník Kiska si všetko, čo má, nakradol, narkoman a drogový díler Truban chodí po školách a káže deťom brať LSD a kokaín, politická strana Pervitínové Slovensko, kapitán Danko, ktorý olizoval výložky a odpísal päť knižiek, nebude tie svoje zlodejské paprče dávať na štátny rozpočet, premiér LGBT - Pellegrini minul tisíc miliónov eur na jednu webovú stránku, ktorá ešte stále nefunguje.

Prichádza k záveru: „Všetci tí štandardní politici sa vedia dať dokopy, zomknúť proti jednému skutočnému nepriateľovi, ktorý ich chce všetkých vyšetrovať za tieto zločiny, ktoré na slovenskom národe napáchali, a to je pre nich práve Ľudová strana Naše Slovensko!“

Ľudia sa zapájajú a prejavujú súhlas, keď sa na nich Mazurek obracia s ľudskými témami. „Naše mamy, naši otcovia, naše staré mamy, naši starí otcovia, ktorých ja si nesmierne vážim, lebo bez nich by tu takí sopliaci, ako som ja, nemohli ani len rozprávať niečo a mudrovať, títo dostávajú od štátu nie dôchodky, ale žobračenky. Taká je pravda - štát pľuje našim otcom a našim mamám do tváre!“

Ako zvyčajne nechýbajú ani „Cigáni“, ktorí rovnako fungujú všade. A ako všade klamú o tom, čo „dostávajú zadarmo“ a vzbudzujú pocit krivdy. Krivdy u majority. Viezť sa na vlne rasizmu, keď ho niekto za nich nahlas vysloví, je pre dav opojné.

Obraz 5. - Mesiace a týždne až do konca februára, celé Slovensko

Zatiaľ čo kampaň sa pre mnohé politické strany ešte len začína, ĽSNS kampaňuje naplno už celé mesiace. Kampaň je profesionálna, intenzívna. Čelní predstavitelia strany pracujú usilovne, na hranici možností a ľudskej kapacity. Každý týždeň sú v štyroch mestách, stretávajú sa s občanmi a pre podstatnú časť obyvateľov budú „jediní, ktorí sem za nami prišli“.