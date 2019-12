Herečka Spáčová: Vianočná rozprávka môže byť aj bez stromčekov a kolied

RTVS uvedie novú vianočnú rozprávku.

24. dec 2019 o 12:41 Tamara Peterková

Aj tento Štedrý večer RTVS uvedie novú vianočnú rozprávku. V príbehu o Čarovnom kamienku si jednu z hlavných postáv zahrala študentka VŠMU Kristína Spáčová, ktorá je momentálne na študijnom pobyte v Poľsku.

Čarovný kamienok sa odohráva v prírode a aj vaša postava má k prírode veľmi blízko. Aký vzťah k nej máte vy?

Môžem povedať, že som neskutočne vďačná za to, že som mohla hrať práve v tejto rozprávke. V rozprávke s takouto tematikou. Teraz si to uvedomujem ešte viac ako počas natáčania.

Tip pozrite si podrobný televízny program v našej službe tvprogram.sme.sk

Lebo príroda mi je od malička veľmi blízka. Rodičia ma vždy viedli k tomu, aby som si prírodu a všetko, čo v nej je, vážila. Myslím si, že by sme si ju mali vážiť všetci.

A aj touto rozprávkou môžem prezentovať svoj postoj.

Hovoríte, že vás rodičia viedli k láske k prírode. Aký ste s ňou v detstve mali kontakt?

Vyrastala som síce v paneláku, ale moji rodičia si potom postavili dom na okraji mesta. V podstate to vtedy bola ešte záhradková štvrť. Tam ma každé ráno zobúdzali bažanty, na balkóne, vedľa mojej izby, mi raz pristála sova... Boli to čarovné zvuky.

Ale aj keď sme žili v paneláku, tak sme každý náš víkend a čas s rodinou trávili v prírode. Vyšli sme niekam na hrad, alebo sme išli do hôr. Bývam v okolí Tribeča, tam je veľa možností.

Snažíte sa aj dnes žiť uvedomelo, s ohľadom na prírodu?

Áno. A nechcem, aby to ľudia vnímali len ako trend. Je to môj životný štýl. Snažím sa kupovať čo najviac bezobalových vecí. Používam len plátené tašky. Nechcem prírode škodiť.

No zároveň chcem ukázať aj ostatným, že sa to dá. Keď sme napríklad so spolužiakmi niekde vonku a objednám si džús, tak prvá vec, ktorú čašníkovi poviem, je, že si ho prosím bez slamky. Džús sa totiž dá vypiť aj bez slamky. Je to len okrasa, na ktorú sme si zvykli. A tak je to s mnohými vecami.

S ktorými ešte?

Napríklad igelitové vrecká na pečivo. Aj tie máme len pre našu pohodlnosť. Vôbec ich nepoužívam.