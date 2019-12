Filmy podľa kníh Stephena Kinga

Doktor Nočná mora.

Nikto nevie, koľko dlhých i krátkych, hraných i animovaných filmov vzniklo podľa kníh Stephena Kinga. Oficiálne vraj osem desiatok, pre kiná i televíziu a rovný tucet seriálov. Ďalších šesť celovečerných a devätnásť krátkych filmov sa nakrúca alebo pripravuje, rovnako šesť seriálov.

Porátať všetky nezávislé, študentské, amatérske a neautorizované snímky inšpirované Kingovou literárnou tvorbou nemožno. Internetová databáza IMDB v kolónke „predloha“ uvádza pri Kingovom mene 310 položiek. Ktorý iný spisovateľ sa tým môže pochváliť?

A je vôbec čím sa chváliť?

Socha Mony Lisy by nás sotva očarila, podobne ako akvarel Mysliteľa. Našťastie sa zástupy výtvarníkov nepredháňajú v podobných pochabostiach. Tak prečo sa stovky filmárov neustále vrhajú do márnych pokusov vtesnať horory Stephena Kinga do rámca tradičného celovečerného hraného filmu?

Uspel dosiaľ len jediný, majster Stanley Kubrick sOsvietením v roku 1980, aj to len za cenu nepochopenia a Kingovho dištancovania sa od výsledku. Predvlani brazílsky vizionár Andy Muschietti síce oživil nádej prvou časťou prepisu románu To, no druhá časť tohto roku dokázala, že Kingove horory sa filmu vzpierajú. Kinga robí Kingom literárne rozprávačské majstrovstvo, ktoré si len ťažko hľadá filmovú obdobu. A podobu.

Od Carrie po Trávnikára

Len málokto zvláda rovnako bravúrne literárne horory od duchárskych cez upírske a gotické až po realistické psychologické trilery ako Stephen King (nar. 1947 v Portlande, Maine, USA). Nezaváha ani vo vedeckej fantastike, dystopii, fantasy či v klasickom psychologickom románe. Na konte má 61 románov vrátane tých, ktoré vydal pod pseudonymom Richard Bachman, a šesť kníh úvah a esejí, prevažne o literatúre a písaní. Je aj autorom približne dvesto poviedok.

Carrie (1976) (zdroj: Foto: Magic Box)

Prvú publikoval v magazíne Startling Mystery Stories roku 1967. Knižným debutom bola o šesť rokov neskôrCarrie – jeho štvrtý román. Na dvoch knihách spolupracoval s Petrom Straubom a najnovšie na fantastickom románe Sleeping Beauties so synom Owenom Kingom (nar. 1977). Čoraz populárnejší je aj jeho starší syn Joseph Hillström King (nar. 1972), ktorý publikuje pod pseudonymom Joe Hill.

V roku 2006 podľa BBC dosiahol náklad Kingových kníh 350 miliónov výtlačkov. Dnes sa blíži k pol miliarde. V čase, keď sa vstupné do kina začína rovnať cene bežnej knihy, tomu žiadny skutočný biznismen neodolá, bohužiaľ.

A pritom začiatok bol taký sľubný! DebutováCarrie sa stala aj námetom na prvú Kingovu filmovú adaptáciu. V roku 1976 sa jej ujal Brian De Palma. Do titulnej roly obsadil Sissy Spacekovú, do ďalších úloh Piper Laurieovú, Johna Travoltu a Amy Irvingovú. Nadšení kritici Carrie označili za film roka, nepodarilo sa mu však premeniť ani jednu z dvoch nominácií na Oscara.

Osvietenie (1980) (zdroj: Foto: Magic Box)

Druhým filmombolo v roku 1980 Osvietenie. Stanley Kubrick pochopil, že sfilmovať Kinga je kvadratúra kruhu a vybral si jedinú schodnú cestu: nakrútil svoju interpretáciu románu Shining, čím nesmierne popudil nielen spisovateľa a narastajúci okruh jeho fanúšikov, ale i kritikov a divákov.