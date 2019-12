Komiks Generace 89

November 1989 znamenal rozsiahle zmeny.

27. dec 2019 o 14:14 Ján Blažovský

November 1989 znamenal rozsiahle zmeny na každej úrovni spoločenského života, vrátane kultúry, či už komerčného, alebo alternatívneho charakteru. Týkalo sa to aj komiksovej tvorby, pričom jej postavenie v období socializmu bolo výrazne menšinové. Komiks je špecifický žáner a v určitých formách nie je úplne jednoduché odlíšiť, kedy ide o komentované ilustrácie a kedy už o komiks.

Túto nejednoznačnosť využili niektorí autori, aby mohli tvoriť, no uvoľnenie na prelome rokov 1989 a 1990 im umožnilo rozpracovanie tém, aké sa predchádzajúce desaťročia vôbec nevyskytovali pre cenzúru. Pozoruhodný výber komiksovej tvorby z obdobia začiatku slobodnej tvorby prináša publikáciaGenerace 89. Konvenčné, dobrodružné, fantasy alebo sci-fi príbehy sa striedajú so zobrazením erotiky alebo až surrealizmom. Rozmanitá tvorba mala pred sebou zopár priaznivých rokov neskôr nazvaných ako komiksový boom.

Rozmanitosť komiksových svetov

Za jedno z najvýznamnejších diel slovenskej literatúry po roku 1989 býva označovaný román Rivers of Babylon od Petra Pišťanka z roku 1991. Legendárnu obálku a ilustrácie k nemu vytvoril Jozef Gertli Danglár a práve jeho kresba nás sprevádza v prvom komikse publikácie. NázovDobrodružstvá Ťuťa Ďunďa veľmi dobre charakterizujú to, čo príde na nasledujúcich stranách: tvrdý sarkazmus, cynický komentár k spoločenskému dianiu, pomýlené hodnoty a preberanie tých horších vzorcov správania zo Západu, to všetko v zúrivom rozprávačskom tempe.