Oasis siedmy raz dobyli britskú hitparádu

23. máj 2005 o 12:15 SITA

BRATISLAVA 23. mája (SITA) - Anglická skupina Oasis oslavuje svoj veľký návrat do britských hudobných rebríčkov. Singlom Lyla sa jej podarilo už siedmy raz dobyť prvé miesto britskej hitparády. Ide o prvý singel z pripravovaného albumu Don't Believe The Truth, ktorý by sa mal na pultoch hudobných predajní objaviť už na budúci týždeň. Singel Lyla svojím raketovým štartom odsunul pieseň Lonely speváka Akona.

Na treťom mieste skončila skupina Black Eyed Peas s piesňou Don't Phunk With My Heart. Jennifer Lopezová sa s piesňou Hold You Down umiestnila až na šiestej priečke.

V britskom rebríčku hudobných albumov jednoznačne vedie skupina Faithless s albumom Forever Faithless - The Greatests Hits. Na druhom mieste skončil nový album skupiny System Of A Down, tretí je Van Morrison.