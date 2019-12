Filmári: Cudzie nechceme - svoje si nedáme. Týmto heslom sme sa vzdali svojich veľkých dejín

Zaznamenali krásnu aj odvrátenú tvár Slovenska:

28. dec 2019 o 18:25 Kristína Kúdelová

Filmár TOMÁŠ HULÍK a reportér PAĽO JURAČKA prešli 120-tisíc kilometrov a navštívili 700 pamiatok, aby ukázali krásu a bohatstvo Slovenska, jeho veľké a zabudnuté dejiny.

Bolo však neraz veľkým majstrovstvom dosiahnuť, aby sa do záberov nedostalo nič škaredé. Nástrahy číhali aj v chránených oblastiach.

RTVS vysiela ich film Slovensko - Prítomná minulosť. A už majú pripravenú aj druhú časť: Slovensko - Odvrátená strana.

V rozhovore pre SME sa pozastavujú nad tým, prečo sme si za národného hrdinu vybrali Jánošíka, keď u nás pôsobilo toľko zaujímavých osobností, rozprávajú o časoch, keď sme držali krok so svetom a vysvetľujú, čo spôsobilo, že nechceme priznať k veľkej časti dejín, napriek tomu, že bola pre nás nesmierne prínosná.

Zhrnuli ste viacero historických období na Slovensku. Kedy a kde by ste najradšej žili?

Tomáš Hulík: Ja by som si dal povedať vrcholný stredovek. Pri našich potulkách Slovenskom som si zamiloval Gemer a jeho nádherné maľované vidiecke gotické kostolíky.

Veľmi rád by som stretol talianskych majstrov napríklad z Kraskova, ktorí tu vyzdobili interiér kostola výjavmi z biblie. Keďže v tom čase boli ľudia väčšinou negramotní, aspoň z malieb si vedeli „prečítať“ najznámejšie príbehy.

Úsmevne pôsobí freska s ťavou, ktorá vyzerá ako kôň s dvoma hrbmi, keďže autor pravdepodobne nikdy nevidel toto zviera, iba o nej počul.

PAĽO JURAČKA: Ja by som zas rád žil v období Veľkej Moravy, ale nie ako otrok, ktorých naši predkovia predávali na trhoch arabským obchodníkom. Archeológovia dnes často nachádzajú železné putá a okovy s reťazami z tohto obdobia.

Slovania sa však okrem otrokárstva pred prijatím kresťanstva venovali aj rôznym nadpozemským javom. Uznávali viacero božstiev, poznali duchov, démonov ako boli víly, rusalky, vodníci, poľudnice, lesné panny, škriatkovia a sudičky.

Okrem toho pili pivo. Tak označovali všetko, čo sa dá piť - dnes by sme povedali nápoj. Slovo pečivo nám ostalo dodnes. Naši predkovia ním pomenúvali všetko, čo pochádza z pece.

Slovensko vyzerá krásne vo vašom filme. Ako veľmi nás tento malebný obraz reprezentuje?

Hulík: Na prvý pohľad presne tak, ako to pôsobí vo filme. Nakrútiť film, ktorý by reprezentoval pravdivý obraz o našej krajine, sa nám zdala byť neriešiteľná dilema.

Na Slovensku nájdeme prekrásne prírodné scenérie aj unikátne kultúrne dedičstvo, ale ak uhneme pohľadom čo len kúsok mimo, alebo sa otočíme na druhú stranu, objavíme ruiny fabrík, smetiská, odkalisko, panoráma je popretkávaná elektrickým vedením a stovkami stožiarov.

Na kopcoch ako dominanty trčia panelákové sídliská a vysielače mobilných operátorov. Slovensko, to sú prírodné a kultúrne skvosty, ale aj čierne diery.

Zrejme ste neraz museli zdĺhavo hľadať uhly, kde postaviť kameru, aby sa nič škaredé do záberu nedostalo. S čím ste museli pritom bojovať?

Hulík: Počas nakrúcania sme často žartovali, že Slovensko vyzerá najlepšie počas zimných nocí, keď je tma a všetko milosrdne prikryje biela perina. Nájsť miesto, z ktorého budeme nakrúcať, bol takmer všade obrovský problém.

Vo filme sme chceli ukázať dobovo hodnoverný obraz pamiatok, a tak našimi najväčšími nepriateľmi boli elektrické káble, odparkované autá, dopravné značky, trolejové vedenia, pouličné osvetlenie, billboardy, všetok vizuálny smog. Najzložitejšie bolo sa vyhnúť práve ľuďom, autám, drôtom či stĺpom.

Predsa by dosť zle vyzeral záber gotickej katedrály s množstvom áut v pozadí, či ľudia v moderných šatách behajúci pri malých gotických kostolíkoch alebo barokové drevené kostolíky so stožiarmi a drôtmi v pozadí. Aj keď sa to nie vždy podarilo, myslím si, že sme celkom úspešne vygumovali zo záberov súčasnú civilizáciu a iné rušivé prvky.

Režiséri Tomáš Hulík (vľavo) a Paľo Juračka. (zdroj: Tomáš Hulík)

Čo pekné ste teda vo filme chceli ukázať?

Juračka: Pamiatky z rôznych historických epoch. Nešlo o to, v ktorej časti Slovenska sa nachádzajú, jediné kritérium bola doba vzniku a ich relatívna zachovalosť.

Uvedomovali sme si, že v našej spoločnosti nie je dejepis a historické povedomie na veľmi vysokej úrovni, preto sme chceli ukázať, že aj Slovensko má svoju bohatú históriu a množstvo nádherných stavieb. Chceli sme tak trochu poukázať na tú „čiernu dieru“ v našej histórii.

Čo je tou dierou?

Juračka: Na Slovensku sa velebí veľká Morava, Svätopluk či Pribina. Potom nasleduje veľké obdobie ticha a temna a vyskočí na nás až Ľudovít Štúr a národný buditelia.