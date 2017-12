Stevena Spielberga obvinili z oslavy nacizmu

BRATISLAVA 23. mája (SITA) - Jedného z najpopulárnejších hollywoodskych režisérov Stevena Spielberga obvinili z oslavovania nacistického režimu, najmä pre jeho film Schindlerov zoznam. Prominentný britský historik Antony Beevor označil Spielbergove filmy s vojenskou tematikou za "kinematografickú pornografiu", ktorá podporuje neonacizmus. "Človek by mal byť veľmi pozorný na to, ako znázorňuje históriu, pretože veľmi málo ľudí vie rozoznať pravdu od fikcie," povedal pre internetový portál Famalefirst. "Aj napriek tomu, že sa režiséri ako Steven Spielberg veria, že robia anti-nacistické filmy, to čo skutočne vytvoria, je kinematografická pornografia. Znázorňujú silu nacistov, farebné pochody vojakov v uliciach, pričom všetko končí tak, aby to bolo príťažlivé pre mladých mužov zo zlých sociálnych pomerov," dodal historik. "Steven necháva hovoriť svoje filmy za seba. Robí filmy, ktoré chce robiť a na ostatných necháva, nech o nich debatujú," povedal hovorca režiséra.