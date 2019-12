Komiks Rick a Morty: Nihilistický fenomén

Návrat do budúcnosti na drogách.

29. dec 2019 o 13:13 Richard Búry

Časy sú vraj ťažké. Depresia je civilizačná porucha a mladí sú častejšie negatívne naladení a smejú sa cez slzy. V takých časoch je jasné, že humor, s ktorým sa stotožnia, bude ten, ktorý je deštruktívny.

Tento text nebude len o komiksoch, bude najmä o televízii. Konkrétne o animovanom seriáli Rick a Morty, ktorý to dotiahol už na štyri sezóny, komiksovú sériu, mobilnú hru, VR aplikáciu a zdá sa, že tým sa to končiť nebude. Pomaly infikuje celú populárnu kultúru ako rakovina. A to sa nesťažujem.

Čo je Rick a Morty?

Jednoduchá odpoveď jeNávrat do budúcnosti na drogách. V skutočnosti je to zmes Futuramy, Doctora Who, South Parku a to všetko z prepitej tvorivej mysle Dana Harmona a komika Justina Roilanda. Ide o animovaný seriál pre dospelých, ktorý beží na Adult Swim, v češtine aj na Prime. Pointa je jednoduchá: opitý a nihilistický génius Rick cestuje so svojím vnukom Mortym vesmírom, dimenziami a paralelnými realitami.

Pritom vtipkujú na úkor popkultúry, psychických porúch, filozofie, rodiny. Všetko sa deštruuje, zbavuje sa zmyslu, lebo však čo jednotlivec znamená v realite multiverza? Všetci zomrieme, náš vplyv je minimálny, láska je len chemická reakcia a náboženstvo je podradené vede, ale občas vie svet opísať presnejšie.

Vo svete Ricka a Mortyho je to všetko pravda. Je to smutná pravda podávaná cez úsmev. Vyvážená kombinácia nízkeho humoru (meno jednej z postáv je v preklade doslova Kakaciadiera – Poopybuthole) a toho vysokého, inteligentného.

Rick a Morty. (zdroj: Archív SME)

Ak poznáte meno Dan Harmon, malo by vám to byť jasné. ScenáristaSarah Silverman Show a tvorca výborného sitcomu Community (u nás ako Späť do školy). Má na svedomí aj iné projekty, ale tieto sú najvýraznejšie. Harmon vyzerá ako stratený syn Slavoja Žižeka. A nielen vyzerá.