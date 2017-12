Kuko z Horkýže Slíže prepadol na strednej škole

23. máj 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 23. mája (SITA) - Líder kapely Horkýže Slíže Kuko nepatril práve medzi najlepších študentov. Na strednú školu chodil do Nitry na poľnohospodárske učilište, ako však priznal, bol zlý študent a kašľal na knihy. Dokonca v treťom ročníku aj prepadol. "Bolo to na polroku, prepadol som zo strojov a zariadení, ale potom som si to opravil," uviedol pre agentúru SITA Kuko. Prezradil, že vysvedčenie potom radšej skryl, aby na to neprišiel jeho otec. Zlé známky mal však aj zo správania. "Raz som dostal trojku zo správania, bolo to za neospravedlnené hodiny," zdôveril sa spevák. Ako dodal, škola ho vôbec nebavila, pretože bol odmalička presvedčený, že chce robiť hudbu.