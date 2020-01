Vladimír Antala odstúpil z postu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla

Dočasne ho povedie Peter Kováč.

2. jan 2020 o 15:17 Jana Alexová

BRATISLAVA. Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Vladimír Antala odstúpil zo svojej funkcie.

Na poste šéfa divadla končí ihneď. Rozhodol sa tak z vlastnej vôle.

"Vladimír Antala požiadal k 2. januáru 2020 o uvoľnenie z funkcie generálneho riaditeľa z vážnych rodinných dôvodov.

Ministerstvo kultúry SR mu ďakuje za svedomitú prácu, ktorú odviedol v poprednej slovenskej kultúrnej inštitúcii," uviedlo ministerstvo kultúry vo vyhlásení.

Divadlo dočasne povedie dramaturg a terajší šéf Činohry SND Peter Kováč.

Len tak dosadený

Antala sa stal generálnym riaditeľom, keď ministerka kultúry Ľubica Laššáková v odvolala v lete 2018 z tejto funkcie Mariána Chudovského, vraj pre pre finančné problémy divadla.

Sľúbila, že na post generálneho riaditeľa SND neskôr vypíše konkurz. Tento sľub nedodržala a v januári 2019 do funkcie generálneho riaditeľa SND vymenovala Antalu, pretože je "dobrý hospodár".

Toto rozhodnutie vzbudilo vlnu nevôle nielen medzi hercami v divadle, ale aj v kultúrnej obci. Antalu brali ako bábku v rukách ministerky Laššákovej.

"Ide o princíp, že si sem zriaďovateľ len tak dosadí človeka, ktorý tu preňho bude robiť zákulisné veci a kryť sa za to, že je to zákonné," hovoril o vymenovaní Antalu pre SME herec Emil Horváth.

Herci sa zároveň dožadovali aj vízie, ako chce riadiť divadlo. "Od generálneho riaditeľa kultúrnej inštitúcie by som očakával, že predstaví svoju víziu smerovania takej významnej inštitúcie, akou divadlo s baletom, operou a činohrou, je. Za celú sezónu sme ho nevideli," hovoril Horváth.

Konflikt s Vajdičkom

Medzi najväčších verejných kritikov tohto rozhodnutia patril aj vtedajší šéf Činohry SND Michal Vajdička.

"Myslím si, že už dávno prešiel ten čas, keď by ľudia do riadiacich funkcií štátnych inštitúcií mali byť nominovaní priamo a neprejsť cez poriadny konkurz, kde by rozhodovali odborníci.

Nikto by predsa pánovi Antalovi nebránil sa do konkurzu prihlásiť. Ja o žiadnej jeho aktivite alebo projekte neviem, v podstate ho v divadle takmer nikto nepozná a nevieme, čo robil," uviedol vtedy Vajdička pre SME.

Vajdička mal potom s novým vedením viacero konfliktov. Napríklad mu Antala neschválil vizuál plagátov k festivalu Eurokontext, kde chcel dať fotografie aj z protestov Za slušné Slovensko.

Antala napokon Vajdičku z funkcie šéfa Činohry SND odvolal v septembri 2019 na začiatku 100. divadelnej sezóny. Zdôvodnil to manažérskymi zlyhaniami a rušením predstavení a na jeho miesto menoval dramaturga Petra Kováča.

Odvolanie Vajdičku zdvihlo vlnu protestov v radoch hercov, ktorí sa spojili s iniciatívou Stojíme pri kultúre a vyzvali ministerku Laššákovú na osobné stretnutie a riešenie napätej situácie v divadle.

Prekvapil aj ministerku?

"Ľudsky vyjadrujeme pochopenie pre rozhodnutie Vladimíra Antalu z osobných dôvodov odstúpiť z funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla.

Naďalej zastávame názor, že od začiatku nebol vhodnou osobou, o čom svedčia aj reakcie členiek a členov odborov činohry, opery, baletu a mnohých ďalších zamestnankýň a zamestnancov SND, ktorí vyjadrili nesúhlas s jeho pôsobením na poste generálneho riaditeľa SND," uviedla v spoločnej reakcii so zástupcami Činohry SND iniciatíva Stojíme pri kultúre.

Ministerka Laššáková sa na konci novembra stretla s vedením SND a so zástupcami súborov. Ponúkla im dialóg a možnosť predložiť svoje požiadavky na budúceho generálneho riaditeľa SND.

S tým, že výberové konanie môže byť zverejnené začiatkom marca 2020. "Minister kultúry s novým, povolebným mandátom stanoví zloženie výberovej komisie a termín výberového konania," povedala.

Laššáková zrejme rátala s tým, že Antala divadlo povedie až po zvolenia nového riaditeľa. Jeho odstúpenie začiatkom nového roka je preto, zdá sa, prekvapením.

"V prvom polroku 2020 bude vyhlásené riadne výberové konanie na post generálneho riaditeľa tejto vlajkovej kultúrnej inštitúcie," uviedlo ministerstvo kultúry v tlačovom vyhlásení.

"Veríme, že pani Laššáková svoje slová dodrží a zvolí cestu transparentného výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa/ky SND. Veríme, že vzniknutá situácia neohrozí fungovanie divadla a dôstojne si 1. 3. 2020 pripomenieme storočnicu založenia Slovenského národné divadla," dodáva iniciatíva Stojíme pri kultúre.