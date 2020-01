Sú tí, čo deti nechcú. A potom tí, ktorí deti mať nemôžu. Nový seriál RTVS otvorí citlivú tému

Po Tajných životoch prichádza seriál Hniezdo.

3. jan 2020 o 12:31 Jana Alexová

BRATISLAVA. Keď na Nový rok 2015 začala RTVS vysielať seriál Tajné životy, veľmi skoro sa ukázalo, že príbehy týraných žien z azylového domu divákov zaujali a seriál bude úspešný.

Každý týždeň si ho pozrelo takmer pol milióna divákov, ktorí Tajné životy spomedzi iných slovenských seriálových počinov hodnotili ako najlepší na trhu. Seriál získal aj niekoľko ocenení.

RTVS pritom siahla po námete autoriek Nade Clontz a Biby Bohinskej, ktorý televízie dovtedy odmietali. Vraj sú ich Tajné životy príliš depresívne.

Teraz prichádza RTVS s novým seriálom Hniezdo, ktorý bude podobne ako Tajné životy sondou do života a problémov ľudí, o ktorých sa v spoločnosti veľa nehovorí.

Autorsky sa pod Hniezdo podpísali Braňo Mišík, Alena Bodingerová, Biba Bohinská, Peter Nagy a Naďa Jurkemik.

Neplodnosť aj neželané dieťa

Názov prvoplánovo napovedá, že dvanásťdielny dramatický seriál Hniezdo bude o rodine. Tvorcovia však vzali rodinu z iného konca.

Aké to je, keď tí, ktorí túžia po deťoch ich mať nemôžu? Čo prežívajú? Ako to naštrbí ich vzťah, manželstvo, lásku? Ako to dokáže prijať ich okolie, a vôbec, je pre iných možné pochopiť ako sa cítia bezdetné páry?