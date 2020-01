Ricky Gervais o filmároch: Každý z nich urobil niečo, za čo by som ich mohol zosmiešniť

Komik má na Zlatých glóbusoch zásady.

6. jan 2020 o 10:18 Kristína Kúdelová

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Keď sa odovzdávajú Zlaté glóbusy, v miestností sedí niekoľko stoviek hercov, režisérov a scenáristov, ktorí nie sú takí napätí ako pri Oscaroch. Zlaté glóbusy sú ako večierok, kde je priestor pre zábavu.

Súvisiaci článok Tarantino má Zlatý glóbus. Budú mať aj Oscary taký zvláštny zmysel pre humor? Čítajte

A väčšina prítomných je zmierená s tým, že to bude drsná zábava - ak tento večer moderuje britský komik Ricky Gervais.

Hoci boli jeho vtipy už neraz spochybňované, túto úlohu mu zverili už po piatykrát.

"V miestnosti sedí asi tisíc ľudí a o každý už urobil niečo, čo by sa dalo zosmiešniť. No Zlaté glóbusy nie sú honom na nacistov. Nebudeme nikoho trestať za to, že sa kdesi zachoval hrubo alebo urazil čašníčku," povedal Gervais v rozhovore pre Hollywood Reporter tesne pred odovzdávaním cien.

V minulosti sa vysmial Melovi Gibsonovi za to, že je alkoholik, o Caitlyn Renner po zmene pohlavia vtipkoval, že neurobila dobré menom ženám, keď spôsobila haváriu, Johnnymu Deppovi otvorene povedal, že hral v príšernom filme.

Nepatrím medzi nich, nepozvali ma

Zásadou preňho je, že keď stojí pred všetkými celebritami z Hollywoodu, nepočíta sa za jednu z nich. Naopak, on je outsider.