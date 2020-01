Začal sa proces s filmovým producentom Harveyom Weinsteinom

Pred newyorským súdom sa zhromaždili desiatky žien, ktoré Weinsteina obvinili.

7. jan 2020 o 13:09 TASR

Šesťdesiatsedemročný Weinstein prišiel do súdnej siene navonok v zlom stave. Pohyboval sa s pomocou opory na kolieskach a pri chôdzi mu pomáhali i jeho právnici.(Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Americký filmový producent Harvey Weinstein, ktorý je obvinený z pohlavného zneužívania, predstúpil v pondelok pred súd v newyorskom obvode Manhattan.

Verejnosťou i médiami v USA ostro sledovaný proces sa začal stanovením formalít, pojednávanie preto trvalo len približne hodinu.

Sudca James Burke okrem iného umožnil právnikom oboch strán, aby o procese informovali novinárov.

V utorok sa začne výber porotcov, ktorý môže trvať niekoľko dní, hovorí sa dokonca o dvoch týždňoch, uvádza agentúra DPA.

Weinstein mal nehodu

Šesťdesiatsedemročný Weinstein prišiel do súdnej siene navonok v zlom stave.

Pohyboval sa s pomocou opory na kolieskach a pri chôdzi mu pomáhali i jeho právnici.

Na sociálnych médiách sa ihneď objavila kritika, že Weinstein chce len vzbudiť ľútosť a vyvolať dojem zlomeného starca.

Producentovi právnici odôvodnili jeho stav tým, že vlani v auguste mal dopravnú nehodu, pri ktorej utrpel zranenie chrbta.

Pred newyorským súdom sa zhromaždili desiatky žien, ktoré Weinsteina obvinili zo sexuálneho násilia vrátane herečiek Rosanny Arquettovej a Rose McGowanovej.

Nad hlavami držali transparenty s nápisom "Spravodlivosť pre preživšie". "Milý Harvey, nech si nahováraš čokoľvek, urobil si to," povedala McGowanová novinárom.

Obvinený Weinstein

Zo sexuálnych útokov obvinilo Weinsteina v posledných rokoch viac ako 80 žien, medzi nimi hviezdy ako Angelina Jolieová, Ashley Juddová, Uma Thurmanová a Salma Hayeková.

Tento proces, ktorý môže trvať až dva mesiace, sa však týka iba obvinení dvoch žien, jednu mal Weinstein nútiť v roku 2006 k orálnemu sexu, druhú v roku 2013 údajne znásilnil.

V prípade usvedčenia hrozí zakladateľovi štúdia Miramax doživotný trest odňatia slobody.

Rozhodujúce bude, či prípad obstojí aj pred trestným súdom. Prokurátori musia dokázať, že Weinstein je vinný zo znásilnenia, trestného sexuálneho konania a sexuálnych útokov. Niekdajší filmový magnát opakovane tvrdí, že všetky jeho styky so ženami boli konsenzuálne.

Obvinenia proti Weinsteinovi, uverejnené na jeseň 2017 v denníku New York Times a magazíne New Yorker, spustili globálne hnutie MeToo (Ja tiež), v rámci ktorého mnohé ženy, ale aj muži začali zverejňovať svoje skúsenosti so sexuálnym obťažovaním alebo násilím. Spolu s kampaňou TimesUp (Čas vypršal) sa zrodilo hnutie proti zneužívaniu moci, násiliu páchanému na ženách a za rovnosť. Mnoho prominentov prišlo o prácu, v USA napríklad komik Louis C.K. alebo herec Kevin Spacey, ktorý musel opustiť seriál Domček z karát. Zatiaľ jediným odsúdeným bol v roku 2018 komik Bill Cosby, obvinenia voči nemu však boli vznesené dávno pred prepuknutím škandálu s Weinsteinom.

V deň začiatku procesu v New Yorku vzniesla prokuratúra v Los Angeles voči Weinsteinovi ďalšie dve obvinenia zo znásilnenia a sexuálneho násilia. Prokuratúra tvrdí, že 18. februára 2013 vnikol do hotelovej izby jednej ženy, ktorú znásilnil. Nasledujúci večer Weinstein sexuálne napadol ďalšiu ženu v hotelovom apartmáne v Beverly Hills. V tomto prípade môže byť odsúdený na 28 rokov väzenia.