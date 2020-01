Na mužoch sa zabáva, ale neuráža ich. Speváčka Mucha vydala album Tos posrals

Češka perfektne narába so slovom.

10. jan 2020 o 10:54 Jakub Ursiny

Autor je hudobník

Nikola Mucha, vystupujúca pod umeleckým menom Mucha, bola zo začiatku zaškatuľkovaná ako feministická pankáčka. Veľmi trefne charakterizuje mužské archetypy, no nepatrí medzi tých, čo to robia bez štipky humoru a proti mužom vystupujú na hrane militantnosti.

Ostáva na zemi a jej postrehy vzbudzujú úsmev a pobavenie.

Debutovala v roku 2013 albumom Slovácka epopej. Veľký podiel na vzniku Muchy mal vtedy M. E. Kyšperský, známy aj svojím autorským projektom Květy. O rok nasledoval album Jozefene a v roku 2016 prišiel album Nána.

Na jeseň vydala štvrtý, volá sa Tos posrals. Peniaze naň vyzbierala cez crowdfounding a cieľovú sumu vyzbierala v podstate okamžite, čo svedčí o jej popularite a prajnosti publika.

Spieva tak, ako hovoríme

S týmto albumom Mucha plynulo nadväzuje na svoj predchádzajúci rukopis. Má nesporný talent a okrem toho, že hrá na gitare a výborne spieva, má aj perfektný cit pre texty.

To už Mucha dokázala aj na albume Nána. Vie narábať so slovom a do textov vnáša prvky hovorovej reči, dialekty, strieda plynulo češtinu, slovenčinu, angličtinu, nemčinu aj moravský dialekt.