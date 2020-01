Zmeny na poslednú chvíľu. Hudbu pre novú bondovku zloží Hans Zimmer

Zimmer nahradí Dana Romera.

7. jan 2020 o 17:53 TASR

LOS ANGELES. Tvorcovia najnovšej bondovky No Time to Die si na poslednú chvíľu najali nemeckého hudobného skladateľa Hansa Zimmera, aby skomponoval scénickú hudbu pre toto 25. pokračovanie príbehov o tajnom agentovi Jamesovi Bondovi.

Stalo sa tak menej než tri mesiace pred plánovanou premiérou daného filmu.

Zmeny na poslednú chvíľu

Zimmer na poste skladateľa nahradí Američana Dana Romera, ktorý od predmetnej úlohy odstúpil pre kreatívne nezhody s britskou produkčnou spoločnosťou Eon Productions, informoval v utorok denník The Guardian s odvolaním sa na správu týždenníka Variety.

Romer napísal hudbu pre predošlé projekty Caryho Fukunagu, ktorý novú bondovku režíruje.

Titulnú skladbu, ktorá je kľúčovou zložkou každej bondovky, zatiaľ nezverejnili.

Zimmer (62) je jedným z najprominentnejších skladateľov Hollywoodu; preslávil sa melódiami pre filmy ako Gladiátor, Da Vinciho kód či sériu Piráti z Karibiku. Za hudbu do filmu Leví kráľ získal v roku 1995 Oscara.

V uplynulých rokoch pravidelne spolupracuje s režisérom Christopherom Nolanom - napísal hudbu pre jeho filmy Počiatok, Interstellar, Temný rytier či Dunkirk.

Zimmer nedávno ohlásil európske koncertné turné, ktoré sa uskutoční na jar 2021.

Film príde do kín v apríli

No Time to Die príde do britských kín 2. apríla, do amerických o osem dní neskôr.

Predstaviteľ Bonda, britský herec Daniel Craig, vlani v novembri oficiálne potvrdil, že týmto filmom ukončil účinkovanie vo filmoch o tajnom agentovi 007.

No Time to Die je jeho piatou bondovkou. Craig predtým Jamesa Bonda stvárnil vo filmoch Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) a Spectre (2015).

V najnovšom pokračovaní účinkujú aj Christoph Waltz, Rami Malek, Léa Seydouxová, Naomie Harrisová, Ben Whishaw, Ana de Armasová, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright a Lashana Lynchová.

Medzi adeptmi na ďalšieho predstaviteľa agenta 007 figurujú Aidan Turner, Idris Elba a Tom Hiddleston.