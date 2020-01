Ikonické postavy patria ikonickým hercom. Preto hrá ateista John Malkovich pápeža

Pápežské zvyklosti odmietol naštudovať.

9. jan 2020 o 17:10 Monika Moravčíková

BRATISLAVA, LOS ANGELES. Hral už kade koho. Intrigánov, psychopatov, sadistov a iných rozličných podivínov. Bol upír aj mimozemšťan.

Je si veľmi dobre vedomý toho, že na ľudí možno niekedy pôsobí odstrašujúco. Najmä pre svoju pomalú, meditatívnu dikciu, ktorá v niečom pripomína reč ľudí pod vplyvom drog.

„Som dosť charakteristický a zaškatuľkovaný herec. Ale veľa to pre mňa neznamená. Nezaujímalo ma to ani keď som bol mladší,“ hovorí John Malkovich v rozhovore pre Financial Times.

Keď režisér Paolo Sorentino v myšlienkach formoval postavu ďalšieho pápeža do druhej série seriálu Nový pápež, inšpiroval ho práve Malkovich a jeho nevyspytateľnosť. Preto mu rolu zveril.

Jude Law hral pápeža v prvej sérii Sorentinovho seriálu Mladý pápež, v druhej sérii s názvom Nový pápež ho vystrieda John Malkovich. (zdroj: IMDb)

Viera? To ma nezaujíma

Úlohy mužov v sutane Malkovichovi ponúkali už veľakrát. Ešte nikdy žiadnej neprikývol. Až teraz. Pritiahol ho Sorentinov štýl rozprávania príbehov, osobitý nadhľad aj režisérska poetika.

"Páčilo sa mi, ako ma prvá séria vtiahla. Vierou vo všeobecnosti, kresťanstvom, špecifickosťou Vatikánu samotného - a to v takých veciach, ktoré ma predtým vôbec nezaujímali a nemám o nich ani vzdelanie," hovorí Malkovich pre New York Times.

Teraz bude aj on pápežom. No a čo, že je ateista a náboženstvo ho nikdy nezaujímalo.