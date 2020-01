Lucia Šoralová spieva s Nerezom: Zatiaľ som sa nenaučila prehrávať, komplikuje to život

Návrat skupiny je malý zázrak.

10. jan 2020 o 14:26 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Česká folková skupina Neřež sa zrodila ešte v minulom režime, na začiatku osemdesiatych rokov. Jej jadro tvorila autorská trojica Zuzana Navarová, Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský.

Po revolúcii si hudobníci našli iné záujmy, iba občas zahrali na jednom pódiu všetci traja.

Prišiel rok 2004 a to čarovné, čo v ich tvorbe stále bublalo, keď sa všetci stretli, zrazu úplne zamrzlo predčasnou smrťou ich speváckeho ženského elementu.

Nikto nedúfal, že by sa ešte niekedy mohli vrátiť v plnej sile. Nikto nepomýšľal na to, že by Zdeněk a Vít našli odvahu pokračovať, neúplní a ubolení. A všetkým bolo jasné, že Zuzanin hlas ani autorský rukopis sa nahradiť nedá.

Riskantné je obnoviť skupinu, ktorej chýba podstatná časť. Minulý rok sa však hudobníci spojili so šansoniérkou Luciou Šoralovou a vydali album. Neřež znovu ožil ako Nerez a začal ďalšiu etapu svojej existencie.

Slovenská speváčka nemala ambície niekoho prekonávať alebo niekomu niečo dokazovať. Aj preto sa ich návrat podaril.

Našu tvorbu neodsúdili

Lucia Šoralová prišla na bojisko medzi dvoch dávno zohratých a zabehnutých muzikantov. A malo to vlastne dve pozitíva. Dostala sa do hudobného prostredia, ktoré ju od detstva fascinovalo a bolo pre ňu vysnívanou métou.