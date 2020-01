Oscary sú pre deti. Vyhrá normálny muž či komiksový hrdina? Hodnotíme šance

Veľa naznačujú herecké nominácie.

13. jan 2020 o 17:02 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Jedenásť nominácií, to je už dosť veľký dôvod na to, aby filmári dúfali, že z Oscarov budú odchádzať ako víťazný tím. V takej pozícii sa ocitol film Joker.

Za ním však stoja hneď tri filmy, ktoré majú len o jednu nomináciu menej: Irishman, Vtedy v Hollywoode a vojnová dráma 1917. Bude to teda mimoriadne napínavý súboj.

V hlavnej kategórii je nominovaných deväť filmov. Tu je naša predpoveď, ako sa to v noci 9. februára skončí.

1. Joker

Keď sa Oscary ocitli v kríze a začala klesať ich sledovanosť v televízii, americká akadémia sa rozhodla rozšíriť hlavnú kategóriu. Kedysi v nej mohlo súťažiť len päť filmov, teraz to môže byť až desať.

Touto zmenou sa vytvoril priestor na to, aby sa do nominácií dostali aj filmy nakrúcané pre široké publikum. Také sú napríklad adaptácie komiksových príbehov, napríklad Avengeri.

Komiksovým hrdinom je aj Joker. Ale pozor, film, ktorý nakrútil Todd Phillips, nie je zrovna klasickou ukážkou komiksových adaptácií.

Tínedžeri, ktorí v Spojených štátoch tvoria najpočetnejšiu skupinu divákov, ho pravdepodobne ešte nemôžu celkom oceniť.

Možno pre nich ani nie je vhodný, je taký sugestívny, že okrem úzkosti môže spôsobiť aj fyzickú nevoľnosť. Miera násilia je v ňom mimoriadne vysoká, aj fyzického aj psychického.

Príbeh o tom, ako sa z obete ľudského chladu, bezohľadnosti a krutosti môže stať ďalší zločinec, nie je veľmi originálny. Joker však výborne vystihol nebezpečné napätie a pnutie pod povrchom relatívne pokojných spoločenských vôd.

Všetci tí, čo sú chudobní, slabí, cítia sa bezmocní a ignorovaní, môžu kedykoľvek vybuchnúť. Len čakajú na toho správneho Jokera, ktorý ich zmobilizuje a povedie do otvoreného konfliktu.

Joaquin Phoenix v hlavnej úlohe má veľkú šancu dostať Oscara za najlepší mužský herecký výkon.

2. Vtedy v Hollywoode

"Keď ma bude svet považovať za najlepšieho režiséra na svete, vtedy ukončím kariéru," povedal pred tromi rokmi Quentin Tarantino.

Kedy ním bude? Vtedy, keď dostane Oscara za réžiu? V tom prípade sa mu to môže stať už tento rok.

Vtedy v Hollywoode je mimoriadne a originálne dielo, vzniknúť mohlo len vďaka tomu, že Tarantino má ohromnú filmársku fantáziu a duchaplnosť.

Leonardo DiCaprio a Brad Pitt v ňom hrajú hercov, ktorých už publikum v novej ére Hollywoodu považuje za prekonaných.

Zároveň sú svedkami toho, ako sa mení spoločenská klíma, že časy nevinnosti strieda strach a násilie. V Los Angeles sa usadili prívrženci Charlesa Mansona a vraždia.

Komplexný príbeh by si zaslúžil Oscara v hlavnej kategórii. Tarantinov spôsob, ako reagovať na násilie, si však zatiaľ americká filmová akadémia nikdy netrúfla oceniť. Bolo by to príjemné prekvapenie.

Istejšie sa môže cítiť Brad Pitt nominovaný za vedľajšiu úlohu, i keď má silného konkurenta v Anthonym Hopkinsovi, ktorý hrá Benedikta XVI. vo filme Dvaja pápeži.

3. 1917

Ešte pred pár týždňami zostávala vojnová dráma Sama Mendesa v tieni Jokera aj Tarantina. Zlaté glóbusy, ktoré vyhlasovali 6. januára, ju však zaradili medzi favoritov.

Rozpráva o dvoch mladých britských mužoch, ktorí počas prvej svetovej vojny dostali riskantnú úlohu - dopraviť cez územie obsadené Nemcami strategický odkaz pre vzdialenú jednotku.

Keďže Sam Mendes to nakrútil ako sled dlhých záberov (v priemere trvajú osem minút), ktoré sú pospájané neviditeľnými strihmi, dosiahol, že film pôsobí mimoriadne sugestívne.

Nebezpečenstvo, že chlapci môžu v každej sekunde prísť o život, je skoro hmatateľné.

Filmu 1917 však chýbajú nominácie v hereckých kategóriách. To oslabuje jeho šance v boji o Oscara v hlavnej kategórii.

4. The Irishman

Quentin Tarantino hovoril, že jeho film Vtedy v Hollywoode je formou ľúbostného listu starému Hollywoodu.

Také niečo urobil aj Martin Scorsese, keď nakrúcal film The Irishman. Zavolal si Roberta De Nira, Al Pacina, Joea Pesciho a aby sa vrátil do starých čias, použil najmodernejšiu techniku, vďaka ktorej ich omladil.

Zaujímavé je, že sám si pritom nevedel zodpovedať otázku, či je to správne.

"Zmenila táto technológia ich oči? Ak áno, čo som to v ich očiach vídal? Čo sa mi na nich páčilo? Ich intenzita? Ich vážnosť? Ich hrozba? A ako to získam naspäť?," pýtal sa.

V histórii kinematografie budeme ťažko hľadať režiséra, ktorý by dokázal lepšie nakrúcať gangsterky a vystihnúť americké podsvetie. Kritici sú z jeho filmu nadšení aj tentoraz, vyčítajú mu hádam len to, že zhrbené telá hercov aj tak prezradili ich vek.

No filmy Martina Scorseseho už veľakrát na Oscaroch stroskotali, bude to tak zrejme aj tento rok.

5. Marriage Story

Každý, kto žije v manželstve, sa v tomto filme spozná. Hovoria tí, čo videli Marriage story.

Ešte celkom mladí manželia sa ocitnú v bode, keď žiadajú o rozvod. Terapeut ich vyzval, aby napísali, čo na tom druhom obdivovali a tým sa pokúsili svoj vzťah zachrániť. Už je ale, zdá sa, neskoro.

Film Noaha Baumbacha je záznamom udalostí, intímnych rozhovorov aj rozhovorov s právnikmi, ktoré po ich veľkom životnom rozhodnutí nasledovali. Silný je najmä príbeh manžela, ktorý do tohto procesu vstupoval ako sebavedomý muž, a vychádza z neho ako človek, ktorý si už bytostne uvedomuje, čo stráca.

Je to veľká rola pre Adama Drivera. Slabou stránkou filmu je však konverzačná exhibícia, tá je miestami nepresvedčivá. Navyše by takýto pohľad na manželstvo mohol vystrašiť amerických tínedžerov pred telkou.

6. Parazit

Na festivale v Cannes mali naraz svetovú premiéru dva filmy, ktoré sa teraz ocitli medzi deviatimi nomináciami v hlavnej kategórii. Vtedy v Hollywoode a Parazit. Mnohí ich porovnávali, pretože oba patria k prípadom, keď sa publikum zabáva, hoci sa pozerá na riadnu márovačku.

Aj Parazit, ktorý režíroval Bong Joon-ho má silný sociálny podtext, je obrazom stretu chudoby a privilegovaného sveta.

V Cannes napokon zvíťazil Parazit. Členovia americkej filmovej akadémie však budú zrejme hlasovať za americký originál stelesnený Tarantinom. Do Južnej Kórey skôr pošlú cudzojazyčného Oscara, hoci tam je veľkým favoritom Pedro Almodóvar a jeho Bolesť a sláva.

7. Malé ženy, Jojo Rabbit, Le Mans ´66

Tieto tri filmy majú rovnaké šance na Oscara v hlavnej kategórii: prakticky žiadne. Chýbajú im viac podpory v hlavných hereckých kategóriách aj v kategórii réžia. Bolo by veľkým prekvapením, keby to skončilo inak.