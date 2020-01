Lykke Li chce napraviť svoju vlaňajšiu absenciu. Švédska hviezda príde na Pohodu 2020

BRATISLAVA. Keď vlani neprišla na Pohodu švédska hviezda Lykke Li, ktorá patrila medzi najväčšie hviezdy festivalu, sklamanie fanúšikov bolo obrovské.

Nečakali to ani organizátori festivalu. Všetko bolo pripravené, technika nastavená, dokonca aj členovia kapely už pricestovali.

Sama speváčka však nedorazila.

Ostala na letisku v Barcelone, pretože let, ktorý by ju do Viedne priviezol v podvečerných hodinách, zrušili. Ďalšie lietadlo prišlo s výrazným meškaním.

Čo vlani nevyšlo, malo by teraz

Súvisiaci článok Za zrušený koncert Lykke Li už organizátori zaplatili. Späť nemusia dostať nič Čítajte

Festival Pohoda sa však zo stratou headlinera vyrovnal. Namiesto švédskej melancholickej speváčky vystúpilo duo Sink Ya Teeth. A všetko dopadlo dobre.

Akurát Lykke Li smútila na letisku.

"Mám zlomené srdce. Celý deň som sedela na letisku a sledovala zrušené alebo preložené lety, urobila som maximum, aby som sa k vám dostala," ospravedlnila sa vtedy speváčka fanúšikom na svojom instagramovom účte.

A čo vlani nevyšlo, malo by tento rok.

"O Lykke Li sme sa snažili prakticky celú uplynulú dekádu. Na Pohode mala vystúpiť v roku 2019, no pre zrušený let sa tak nestalo. Agent nás ale ubezpečil, že Lykke Li k nám chce prísť hneď ako to bude možné.

Pôvodne tak mala byť prvým potvrdeným menom Pohody 2020, no napokon sme sa potvrdenia dočkali až teraz," hovorí PR manažér festivalu Pohoda Anton Repka.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/vZYbEL06lEU

Často láka filmových tvorcov

Lykke Li sa do hudobného sveta dostala po vydaní EP Little Bit z roku 2007. Spolupracovala na ňom s producentom Björnom Yttlingom.

Súvisiaci článok Lykke Li neprišla, Pohoda prežila: Festivalu sa podarilo vyrovnať so stratou Čítajte

Jej piesne sú častou voľbou filmových i seriálových tvorcov a na albumoch sa pravidelne podieľajú producenti najväčších svetových hviezd.

Prelomovou sa stala skladba „I Follow Rivers“ z albumu Wounded Rhymes z roku 2011, s ktorou mala celosvetový úspech.

Speváčka za spomínaný album získala dve Swedish Grammy Awards, pričom „I Follow Rivers“ sa stala festivalovou hymnou roka na European Festival Awards.

Lykke Li spolupracovala s menami ako U2, A$AP Rocky, Robin Schulz či na albume režiséra Davida Lyncha.

Jej piesne sa objavili v soundtrackoch filmov The Twilight Saga: New Moon, Pretty Little Liars, Divergent Series: Insurgent či v seriáli The Vampire Diaries.

V roku 2014 vydala tretí album I Never Learn, ktorý zaradili medzi dvadsiatku najlepších magazíny ako Rolling Stone či Vulture.

Jej zatiaľ posledným albumom je štúdiovka so sad so sexy z júna 2018. Okrem Lykke Li sa na albume výraznou mierou podieľal Malay (Lorde, Frank Ocean) a mimoriadne dlhý zoznam kontribútorov.