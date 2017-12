Atény pripravili víťazke Eurovízie nadšené privítanie

Atény 23. mája (TASR) - Atény pripravili víťazke tohtoročnej Veľkej ceny Eurovízie gréckej speváčke Helene Paparizuovej dnes večer nadšené privítanie.

23. máj 2005 o 21:03 TASR

Viac ako 5000 fanúšikov pozdravilo mladú speváčku na večierku víťazov v záhrade štátnej gréckej televízie ERT. Nadšenými výkrikmi Helena, Helena a Hellas, Hellas jej ďakovali za vôbec prvé víťazstvo Grécka v súťaži.

Na letisku v Aténach prijali speváčku a jej sprievod predstavitelia vlády. Mnoho ľudí, mávajúcich gréckymi zástavami lemovalo ulicu vedúcu z aténskeho letiska do stredu mesta.

Helena vyhrala v sobotu večer pesničkovú súťaž Eurovízie v Kyjeve so skladbou My Number One. Slovensko nemalo vo finále zastúpenie.