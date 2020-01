Úvodnú pieseň k novej bondovke naspieva Billie Eilish

Novú úvodnú pieseň zložila Eilish so svojim bratom Finneasom O'Connellom.

14. jan 2020 o 19:44 ČTK

LONDÝN. Populárna americká popová hviezda Billie Eilish naspieva úvodnú pieseň k novému filmu o agentovi Jamesovi Bondovi, Nie čas zomrieť (No Time to Die).

Speváčka, ktorá iba minulý mesiac oslávila svoje osemnáste narodeniny, sa tak stane najmladšou interpretkou titulnej skladby k tejto kultovej filmovej sérii.

Informoval o tom spravodajský portál BBC.

Veľká výzva

Eilish označila svoju úlohu "za veľkú výzvu" a povedala, že možnosť podieľať sa na filme považuje za "bláznivú".

"James Bond je najúžasnejšia filmová séria, ktorá kedy existovala. Ešte stále som v šoku," povedala.

Titulné piesne k posledným dvom filmom o Bondovi, Skyfall od Adele a Writing on the Wall (z filmu Spectre) od Sama Smitha, získali Oscarov.

Novú úvodnú pieseň zložila Eilish so svojím bratom Finneasom O'Connellom, ich debutový album "When Wa All Fall Asleep, Wheere Do We Go" si vlani vyslúžil nomináciu na hudobnú cenu Grammy.

Doterajšiu tvorbu Eilish označil režisér novej bondovky Cary Joji Fukunaga za veľmi dobrú.

"Je niekoľko vyvolených, ktorí sú vybraní, aby nahrali pieseň k Bondovi. Som veľkým fanúšikom Billie a Finneasa," povedal režisér a poznamenal, že talentovaní umelci prinesú divákom "sviežu novú perspektívu" v piesni, ktorú si zapamätajú aj budúce generácie.

Film Nie je čas zomrieť bude posledným, v ktorom Jamesa Bonda stvárni herec Daniel Craig.

Film začne pohľadom na agenta vo výslužbe, ktorý si užíva pokojný život na Jamajke. Nebude však žiadnym prekvapením, že jeho pohodový odpočinok nebude trvať dlho.

Stúpajúca hviezda

Americká speváčka s nezameniteľnými šepotajúcimi vokálmi a výrazným štýlom obliekania sa stala jednou zo stúpajúcich hviezd svetovej hudobnej scény vďaka piesňam Bad Guy a Bury A Friend.

Na hudobnom festivale v anglickom Glastonbury preto nakoniec vlani v júni vystupovala na druhom najväčšom pódiu, napriek tomu, že sa jej koncert mal odohrať pred menším publikom.

V minulosti piesne k Bondovi naspievali Paul McCartney, Shirley Basseyová, Duran Duran či Madonna.

Doteraz najmladšou interpretkou bola škótska speváčka Sheena Eastonová, ktorá mala 22 rokov, keď v roku 1981 naspievala úvodnú pieseň k filmu Len pre tvoje oči (For your eyes only), v ktorom si Bonda zahral Roger Moore.