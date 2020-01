Vláda schválila chýbajúce financie na prestavbu SNG. Stavebné práce to neurýchli

BRATISLAVA. Vláda na včerajšom rokovaní schválila Návrh na rozšírenie a aktualizáciu Investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave, ktorý predložila ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Pre galériu to znamená navýšenie rozpočtu o 26 800 000 eur.

Hoci ešte v októbri minulého roku vedenie Slovenskej národnej galérie informovalo, že stavebné práce budú skončené do 31. júla 2021, termín sa znovu posunul. Skončené by po novom mali byť až koncom roka 2021.

To môže posunúť aj ostatné práce v interiéroch, ktoré mali byť hotové v máji 2022.

Práce pokračujú už piaty rok

„Strategickým cieľom Ministerstva kultúry SR je, aby Slovenská republika umožnila svojej jedinej národnej fondovej galérii v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu profesionálne fungovať v oblasti sprostredkovania vizuálneho umenia širokému spektru odbornej a laickej verejnosti.

Zároveň bude možné bezpečne uložiť zbierkové predmety vo vlastníctve štátu nevyčísliteľnej historickej, kultúrnej, umeleckej a dokumentačnej hodnoty v objekte depozitárneho domu,“ informovala na rokovaní vlády ministerka Ľubica Laššáková.

Rekonštrukciu SNG finálne schválila vláda v decembri 2015. Pôvodný zámer, že prestavba potrvá do roku 2018, komplikovali od začiatku viaceré nečakané okolnosti.

S rekonštrukciou sa síce začalo už v januári 2016, hneď na začiatku sa však plánované termíny posúvali pre predsedníctvo SR v Rade Európskej únie a ďalším obštrukciám, ktoré nastali, keď odkryli reálny kritický stav rekonštruovaných objektov.

Prekladali potrubia, kopali nové studne. Ďalšie zdržania súviseli aj s dostavbou nových častí areálu, vyrástol tam nový 9-podlažný depozitárny dom.

Bude to komplexný reštart

Iniciatívny materiál Ministerstva kultúry SR, ktorý vláda v stredu schválila, predlžuje obdobie realizácie a rozširuje plán o projektovú prípravu vnútorného a vonkajšieho interiéru budov v areáli SNG.

Aktualizoval sa aj rozpočet. Celková výška finančných prostriedkov bude predstavovať 26 800 000 eur.

V sume by mala byť zahrnutá dodávka interiéru, služby súvisiace s projektovaním a novými legislatívnymi zmenami, revízie, inžiniering, stavebný a autorský dozor, kontrolné merania a skúšky a aj zvýšenie ceny samotnej stavby.

Hoci celkový potrebný rozdiel na dofinancovanie rekonštrukcie predstavuje sumu 26 320 000 eur s DPH, ministerstvo kultúry ju v predloženom návrhu zvýšilo o pol milióna eur. Tieto peniaze sa použijú na vypracovanie spomínanej projektovej prípravy realizácie vonkajšieho a vnútorného interiéru budov.

V roku 2020 bude zo štátneho rozpočtu uvoľnených 14 300 000 eur a v roku 2021 zvyšných 12 500 000 eur.

„Vedenie SNG s potešením prijalo správu o výsledku dnešného rokovania vlády, o to viac, že rekonštrukcia nie je len obnovou chátrajúcich budov. Je to komplexný reštart a jedinečná možnosť ukázať, čo to znamená byť modernou galerijnou a kultúrnou inštitúciou v digitálnom veku,“ povedala generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

Rezort kultúry má v pláne pripraviť ešte ďalší samostatný materiál, ktorý sa bude týkať dodania potrebného vybavenia pre interiér galérie aj nového informačného systému pre navigáciu návštevníka.