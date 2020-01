Eminem vydal nový album. Poďte voliť a zmeňte zákony o zbraniach, vyzýva Američanov

Prekvapil ním fanúšikov.

17. jan 2020 o 13:48 Monika Moravčíková

Eminem, vlastným menom Marshall Bruce Mathers III vydal 17. januára nový album Music To Be Murdered By. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA, NEW YORK. Vyníma sa v pravom rohu v čiernom obleku, vedľa jeho podobizne stekajú po červenom pozadí pramienky krvi. S prísnym výrazom pózuje so sekerou pritlačenou k hlave, v druhej ruke drží pištoľ, ktorou si tiež mieri k spánku.

Eminem dnes prekvapivo vydal nový album Music To Be Murdered By. Neavizoval ho dopredu, tak ako je to prirodzené pre kolegov z jeho fachu. Pochválil sa tým len na sociálnych sieťach a svojej oficiálnej stránke. V deň vydania.

Fanúšikov podobne zaskočil aj pred dvomi rokmi, keď vydal album Kamikaze. Jeho aktuálna novinka však ešte nestihla ani vychladnúť, a už sa na ňu valí pobúrená kritika.

Ľudia, zaujímajte sa viac

Text jednej z piesní odkazuje Eminem na bombový útok počas koncertu speváčky Ariany Grande v Manchestri v roku 2017, pri ktorom zahynulo dvadsaťtri ľudí vrátane útočníka. A nerobí to citlivo.