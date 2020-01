Rozhovor s krimi autorom Stefanom Ahnhem

Najnovší román Motív X nechal otvorený.

18. jan 2020 o 18:18 Róbert Kotian

Stefan Ahnhem doviedol do severskej krimi postavu vyšetrovateľa Fabiána Riska a na rozdiel od niektorých svojich konkurentov sa usiluje o vyvážený mix psychologického trileru, americkej akčnosti a tradície severskej detektívky. Najnovší román Motív X nechal otvorený, pokračovanie vyjde na jeseň.

Vy ste Švéd a žijete v Dánsku, v Kodani. Je Dánsko lepšia krajina na písanie kriminálok ako Švédsko?

Nie, čo sa týka krajín, je to rovnaké. Skôr ide o to, že v Kodani mám oveľa väčší pracovný priestor ako doma a predtým v Štokholme, a presťahoval som sa preto, že moja manželka z Dánska pochádza.

Severské krajiny sú u nás vnímané ako veľmi bezpečné, ale severská krimi próza je plná zločinov, masových vrahov... Ako vyzerá kriminalita v Dánsku alebo vo Švédsku, vníma sa ako problém?

Samozrejme, realita je v ostrom protiklade k tomu, o čom píšem vo svojich knihách. Doteraz sme v Škandinávii nemali sériového vraha, vieme o sériových vrahoch v Rusku, Nemecku alebo v Spojených štátoch. Na druhej strane trestná činnosť v Dánsku alebo vo Švédsku sa zhoršuje, jestvuje tu mafia, rôzne gangy mladých ľudí, väčšinou ide o obchodovanie s drogami, preto v niektorých mestách sú čoraz častejšie aj prestrelky.

Nie som expert na kriminalitu na Slovensku, ale je možné, že Škandinávia je bezpečnejšia. To môže byť aj dôvodom, prečo má škandinávska krimi taký úspech, pretože čitatelia hľadajú niečo, čo im pomôže uniknúť z každodennosti, hľadajú opak toho, čoho je u nás veľa. U nás sa ľudia neboja, že sa im na každom rohu ulice môže niečo stať, tak radi môžu o nebezpečenstve čítať.

Na druhej strane, napríklad v Afganistane sa naozaj bojíte o svoj život, tak ľudia tam chcú radšej čítať o niečom inom, čo je v protiklade s ich životom, o bezpečí, láske. Druhá vec je, že ak čítate, tak sa potrebujete nejakým spôsobom identifikovať s príbehom, a to sa nedá cez postavu masového vraha, ale cez iné zložky knihy.

Podobne sa pre Magazín o knihách vyjadrovala aj Camilla Läckberg - akoby autori severskej krimi dodávali čitateľom adrenalín, ktorý im chýba v bežnom živote. Nie je to jeden z dôvodov, prečo je severská krimi taká úspešná?

O príčinách úspechu severskej krimi existuje niekoľko odpovedí. Jednou z nich je, že sme videli autorov, ktorí naozaj uspeli, či už to boli MajSjöwallová – PerWahlöö , Henning Mankel, Stieg Larsson. Videli sme ich úspech a povedali sme si, čo keby sme to skúsili aj my a výsledkom je, že máme už celkom dobre rozvinutú infraštruktúru.

Podobná situácia bola aj v tenisovom svete, keď úspech začal Borg a ďalší tenisoví hráči jeho úspech nasledovali. Podobne to bolo aj v hudbe, mali sme úspešné skupiny ako ABBA, Europe, Roxette a teraz máme ešte viac úspešných skupín. Akoby úspech plodil úspech. Zasmiali ste sa, ale naozaj si to myslím.

Na jednej strane úspech priťahuje, ale na druhej strane vytvára obrovskú konkurenciu. Autorov severskej krimi je veľmi veľa – Jo Nesbo, Lier Horst, Adler Olsen... Ako na vás vplýva, že ste na trhu s obrovskou konkurenciou a veľkými očakávaniami? Je odlišnosť od ostatných pre vás dôležitá?