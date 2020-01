Christopher Wylie - Príbeh spoločnosti Cambridge Analytica

Naše identity sa stali komoditami.

19. jan 2020 o 11:11 Ivana Krekáňová

Keď si mladý výskumný riaditeľ spoločnosti Cambridge Analytica uvedomil, aký požiar pomohol spôsobiť, už bolo príliš neskoro. Šíril sa príliš rýchlo a príliš agresívne. A následky znášame dodnes.

Príbeh spoločnosti Cambridge Analytica ukazuje, ako sa naše identity a správanie stali komoditami vo vysokej hre na trhu obchodovania s dátami. Spoločnosti, ktoré kontrolujú tok informácií, patria medzi najmocnejšie na svete. Algoritmy, ktoré tvorili a tvoria, formujú názory a myslenie dosiaľ nevídaným spôsobom. Po tejto knihe sa budete pozerať na brexit či víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách z úplne iného uhla pohľadu.

KnihaMindf*ck – Inside Cambridge Analytica’s Plot to Break the World z pera bývalého zamestnanca Christophera Wylieho sa začína ako scéna z filmu: v júni 2018 Wylie vypovedá v zabezpečenej podzemnej miestnosti amerického kongresu o firme Cambridge Analytica, ktorá sa špecializuje na vojenské spravodajstvo a psychologickú vojnu, a o komplexnej sieti, do ktorej boli zamotaní Facebook, Rusko, Wikileaks, Trumpova prezidentská kampaň, aj referendum o brexite. Ako bývalý riaditeľ výskumu v CA predložil dôkazy o tom, ako firma využívala dáta získané z Facebooku ako zbrane v informačnej vojne.

Svet pochybných medzinárodných informačných operácií

Kanaďan Chris Wylie začal po ukončení štúdia pracovať v londýnskej firme SCL Group, fungujúcej od deväťdesiatych rokov. Pôvodne vykonávala najmä pre vojenské orgány psychologické a ovplyvňujúce operácie po celom svete, od snáh zmierniť verbovanie džihádistov v Pakistane až po podporu demobilizácie v Južnom Sudáne.