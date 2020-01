Štvordielna trilógia Harukiho Murakamiho

Je to vlastne typické. Čitateľ dostane po desiatkach rokov k dispozícii dve úplne prvé na seba nadväzujúce diela Harukiho Murakamiho. Majú byť začiatkom tzv. trilógie Potkana. Môže sa volať aj Krysa, v nemčine a angličtine je to the Rat alebo die Ratte.

Slovenčina to rozlišuje, ale recenzentka má radšej potkany. Paradoxné je niečo iné. Ak je čitateľ skúsený fanúšik japonského veľmajstra, spomenie si, že jednou z jeho prvých preložených kníh bol pred rokmi Hon na ovcu. Takže trilógiu začal čítať od posledného dielu, ktorým je táto kniha. To však nie je všetko.

Trilógia mala napokon aj štvrtú časť, ktorá vyšla pod názvom Tancuj, tancuj, tancuj. U tvorcu paralelných svetov a posúvača času to napokon ani nie je podivné. Návod pre zatiaľ nedotknutého prípadne zmäteného čitateľa je čas vydania kníh v japončine:

Prvá kniha – Počúvaj pieseň vetra (1979)

Druhá kniha – Pinball 1973 (1980)

Tretia kniha – Hon na ovcu (1982)

Štvrtá kniha – Tancuj, tancuj, tancuj (1988).

Štýl „ja Tarzan, ty Jane“

Dva veľmi tenké romány vychádzajú vo vydavateľstve Slovart v umiernene hrubom spoločnom zväzku. Počúvaj pieseň vetra a Pinball 1973 sú špeciálne tým, že sú základnými kameňmi veľkej literárnej kariéry. Začala sa pri kuchynskom stole. Prečo, to sa dozvieme v úvode ku knihám, kde Murakami vysvetľuje, ako sa k písaniu vôbec dostal. Táto pasáž je zaujímavá rovnako ako knihy samotné. Ako študent, mladoženáč a zadlžený majiteľ džezového klubu si vedel na písanie nájsť čas len nadránom vo vlastnej kuchyni.



Úvod je plný zaujímavých osudových náhod, predovšetkým však zaujme spôsob, akým Murakami vytvoril svoj osobitý štýl. Mal starý písací stroj s latinskou abecedou. Nemal rád kvetnatú japonskú prózu, zato obdivoval tvorbu amerických prozaikov. Povedal si teda, že skúsi svoje myšlienky formulovať v angličtine, ktorú neovládal práve bravúrne.

Vety boli krátke a hutné, trocha lepší „ja Tarzan, ty Jane“. Túto anglickú prvokresbu potom prepísal do japončiny, Tak vznikol Murakamiho originálny japonský rukopis. Zrejme aj preto je dodnes maximálne zainteresovaný na prekladoch svojich diel do angličtiny. Pri tých sa môžeme úplne spoľahnúť, že vystihujú to, čo chcel povedať.

Čas ničoty

V prvotinách sa objavuje rozprávač bez mena, častý hrdina aj mnohých neskorších diel. Na začiatku má 21 rokov a študuje biológiu. V prvej z kníh prichádza na prázdniny do rodného mesta, kde trávi čas s priateľom Potkanom a majiteľom baru, ktorý sa nechá oslovovať J (vyslov džej).

Sme v ich spoločnosti počas troch týždňov v auguste 1970. Potkan už štúdium predčasne zabalil. Ako syn bohatého otca neznáša kapitalizmus, samozrejme, až na rodinné peniaze, ktoré mu umožňujú ponevierať sa celé dni, mať vlastný byt aj auto. Svoju vnútornú dilemu o zmysle existencie a ťažko definovateľný vzťah k ženám zalieva hektolitrami piva. S priateľom rozprávačom pripomínajú skôr prietokové ohrievače zlatistého moku. Občas si našťastie dajú aj whisky.



Kniha je veľmi realistickým zobrazením ničoty, čakania na to, že život sa konečne začne a bude mať zmysel. V Japonsku doznievajú búrlivé študentské protesty a bude sa treba zmieriť s tým, že ľudia v slonovinových vežiach moci sú a budú nedotknuteľní.



Ten, kto pozná ďalšie knihy autora, tam s potešením nájde temer všetko, čo má rád. Džez predovšetkým a hudbu vôbec, pivo, whisky, cigarety, varenie a jedenie, sex, kocúrov a mačky. Ženská postava, krátkodobý ľúbostný interest rozprávača, má len deväť prstov a záhadnú minulosť, všetko ako má u Murakamiho byť.

V druhej knihe Pinball 1973 sa rozprávač po troch rokoch vracia opäť z Tokia nakrátko domov.

Jeho život nestagnuje. Je spolumajiteľom prekladateľskej firmy a o posteľ sa delí s dvojičkami, ktoré niekde náhodne pozbieral. Potkan zatiaľ číta a veští si budúcnosť z pivových pohárov. Niečo cíti alebo niečo predstiera, stretáva sa totiž s rozvedenou ženou. Nič nestojí, nemôže, takže aj Potkan sa musí pohnúť a jedinú možnosť vidí v cestovaní a písaní. Na ceste, ako Jack Kerouac, zrejme.



Rozprávač si v rozsiahlej a s ničím nesúvisiacej epizóde zaspomína na svoju lásku k americkému hraciemu automatu, jedinému a žiadnemu inému, na ktorom dosiahol svoje najvyššie skóre. Podľa stroja sa volá aj kniha. Mašina niekam zmizne a rozprávač po nej pátra ako Schliemann po pokladoch Tróje. Tajomný profesor ho napokon privedie do skladu ešte tajomnejšieho zberateľa hracích automatov, kde sa jeho obľúbenec nachádza v spoločnosti päťdesiatky plechových kolegov.

Z vnútorného monológu rozprávača vieme, že prežil študentskú lásku so spolužiačkou Naoko. Murakamiho čitateľský krúžok veľmi dobre vie, že ide o hlavnú hrdinku z melancholicky krásnej knihy Nórske drevo (1987). Ak však čítame alebo počúvame rozhovor hracieho automatu s chlapcom, ktorý ho po dlhom hľadaní našiel, máme pocit, že je to posledný rozhovor so stratenou láskou, nie so žrútom drobných mincí.

Vnucuje sa pocit, že mladý muž hovorí s mŕtvou Naoko. Preto je namieste otázka, koľko mal Murakami v hlave príbehov, keď sa odhodlal začať písať? Bol jeho vnútorný vesmír už vybudovaný? Boli to epizódy, ktoré prežil naozaj?

Takmer kdekoľvek

Murakamiho prvotiny nie sú ešte pretkané surrealizmom a magickým realizmom, takým typickým pre ďalšiu tvorbu tohto japonského spisovateľa. Sú to osobné príbehy a mohli by sa odohrať takmer kdekoľvek na planéte. Murakami je rozkošne hamburgerovo–pivovo–kolový, rozhodne nezastupuje nezameniteľný japonský folklór. Ale jeho tretia kniha o zvláštnej ovci má už všetko, čo má mať.

Napätie, temnú, nie úplne jasnú hrozbu v pozadí, mocnú prírodu a bizarné postavičky. Hranica času a priestoru sa už zotiera, mŕtvi hovoria a konajú. Sme doma, plne v Murakamiho svete. Odteraz je už autorov rukopis ustálený a jedinečný.

Štvrtá kniha súvisiaca s trilógiou s názvom Tancuj, tancuj, tancuj, tento trend potvrdzuje.

Na záver ešte jeden postreh. Prvotiny, ktoré Murakami tak dlho nechcel vydať mimo Japonska, kúpila autorka recenzie vo forme po nemecky nahovorených audiokníh. Bol to prekvapivý zážitok. Knihy zrazu vstúpili do priestoru, a aj keď s predstavivosťou problém nikdy nebol, magický hlas narátora Davida Nathana zrazu spôsobil, že sa kniha zmenila na 3D kino. Vietor, Pinball aj ovca hovorili, kričali, smútili nahlas. Dá sa len odporučiť vypočuť si prečítané, bude to ako nové, celkom iné.

Haruki Murakami je ročník 1949. Má sedemdesiat, nemá stále Nobelovu cenu, ale to mu neprekáža. Má vlastný kozmos a rád sa oň delí s ľuďmi, ktorí sú otvorení prijať to, čo ponúka. Teraz už vieme, čím sa to celé začalo.