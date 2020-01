Ľudmila Lacková: Proti zločinu

Nekompromisná prokurátorka Eva Mišíková.

20. jan 2020 o 11:11 Alexandra Jurišová

Mohlo by sa zdať, že je to len ďalšia biografia v dlhom rade kníh opisujúcich život a prácu významnej osobnosti, no nie je to tak. Vysoko vyčnieva a napriek ťažobe, ktorú so sebou nesie, je mimoriadne pútavo a zrozumiteľne napísaná. Vyobrazuje totiž tie najťažšie kriminálne prípady, akým Slovensko čelilo, no i to, ako si s nimi poradila vtedajšia prokuratúra, súdnictvo, vyšetrovatelia i polícia.

Bývalá prokurátorka Eva Mišíková sa nielen v mafiánskom podsvetí preslávila svojou neústupčivosťou a neúnavnosťou. Nie je tajomstvom, že sa jej obávali i tí, ktorí na ňu na pojednávaniach vykrikovali, že sa jej vôbec neboja. „Mišíková prekvapene zodvihla hlavu, či sa jej nesníva a niekoľkonásobný vrah má skutočne potrebu oznámiť, že sa jej nezľakol. „Pán Adamčo, ja tu nie som preto, aby ste sa ma báli,“ odpovedala mu. „Mojou úlohou je dokázať, že ste ten skutok spáchali.“