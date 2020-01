Rozhovor so švajčiarským novinárom Sachom Batthyanym

Margit vedela všetko, ale nebola súdená.

21. jan 2020 o 11:11 Róbert Kotian

Počas oslavy na zámku Rechnitz, ktorú v marci 1945 usporiadala autorova prateta Margit von Batthyány, bolo zavraždených stoosemdesiat židov. Medzi pozvanými hosťami boli prominentní funkcionári NSDAP i SS. Okolo polnoci niektorí hostia opustili oslavu a začali strieľať na židov, ktorí na zámku vykonávali otrockú prácu.

Švajčiarsky novinár Sacha Batthyany sa vo svojej knihe Čo to má spoločné so mnou? (Absynt 2019) usiluje rozpliesť záhadu tejto masovej vraždy z konca druhej svetovej vojny a zároveň zistiť, akú úlohu pri tom všetkom hrala jeho prateta, ktorú prezývali „hostiteľka z pekla”. Teta Margit totiž o tejto udalosti celý život mlčala, telá obetí sa nenašli.

Čítal som vašu knihu a nie je mi niekoľko vecí jasných. Zúčastnila sa vaša prateta Margit na tej poprave židov v marci 1945?

Na základe tých dokumentov, ktoré sú k dispozícii, nie.

Najväčší problém teda máme za sebou.

Mám na mysli, že týmto masakrom sa zaoberalo veľa historikov a existujú tisícky dokumentov a materiálov o tejto udalosti. Margit sa zúčastnila tej párty na zámku, ale nepodieľala sa na zabíjaní židov z pracovného tábora. Ale vedela, kto to urobil, lebo vedela, kto z oslavy na zámku odišiel.

Videla vrahov, vedela, kde sa to presne stalo. Existujú materiály, že po vojne pomohla dvom hlavným páchateľom, dvom najvyšším dôstojníkom, utiecť z krajiny, pretože mala peniaze a vplyv. Jednému pomohla utiecť do Juhoafrickej republiky a druhému do Južnej Ameriky. Jeden z nich sa v šesťdesiatych rokoch vrátil späť do Nemecka a viedol krásny a spokojný život, bez potrestania.

Margit vedela všetko, ale nebola súdená. Šiesti nacisti odišli z tej párty, dvaja najvyšší z nich dali povel na popravu a ona im neskôr pomohla utiecť. Vedela aj to, kde sa to presne stalo a kde je masový hrob. Veľa ľudí to dodnes netuší, a nevedia sa s tým vyrovnať. Dodnes je to nevyriešená záležitosť. Margit všetko vedela, ale nič nespravila.

Ako vás zmenil výskum udalosti v Rechnitzi? V knihe sa na jednom mieste sám seba pýtate, či by ste boli schopný a ochotný v čase nacistického Nemecka pomôcť židom sa schovať, a na inom mieste hovoríte, že zrejme nie. Zmenilo vás to, čo ste sa dozvedeli o svojich predkoch?

Nie je na to jednoduchá odpoveď. Sú tu dve roviny. V knihe obviňujem svoju rodinu, konkrétne otca, a pýtam sa ho, prečo nič neurobili? Prečo svoju sestru Margit nekonfrontovali s tou situáciou? To je prvá časť odpovede.

Pre túto knihu som začal s psychoanalýzou, psychoterapiou, pretože v istom momente som si uvedomil, že je to dobrý nápad, ak budem písať veľa o sebe a o svojom vnútri, ak sa budem konfrontovať s vlastnou rodinou, aby som získal nejaké odpovede, pretože inak by tie odpovede boli povrchné. Preto som hľadal externý nástroj, ako preniknúť hlbšie do problému.

Podarilo sa?