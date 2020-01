Keď kolaborujem, zachránim cirkev. Slovenský film odkrýva problémy kňazov za totality

Dostal sa do súťaže festivalu Berlinale.

20. jan 2020 o 16:45 Monika Moravčíková

Film Služobníci Ivana Ostrochovského vstúpi do slovenských kín 19. marca 2020.(Zdroj: Filmtopia)

BRATISLAVA. Slovensko bude mať na filmovom festivale Berlinale ďalšieho zástupcu.

Popri koprodukčnom filme Šarlatán Agnieszky Hollandovej zaujal svetovú festivalovú scénu aj príbeh kňazov z totalitného Československa.

Má názov Služobníci a nakrútil ho režisér Ivan Ostrochovský.

Film sa objaví v novej súťažnej sekcii Encounters, ktorá má ambíciu popri hlavnej festivalovej súťaži upriamiť pozornosť na nové filmové vízie a odvážne diela nezávislých inovatívnych filmárov.

„Predpokladám, že to bude niečo podobné ako Un certain regard v Cannes, súťaž, ktorá vyberá predovšetkým umelecky inovatívne filmy s radikálnymi filmovými prístupmi,“ hovorí pre SME Ostrochovský a zároveň dodáva, že si nemyslí, že by jeho film bol v niečom radikálny.

Film Služobníci. (zdroj: Juraj Chlpik)

Kolaborácia s mocou nie je iba téma socializmu

Príbeh filmu sa vracia do osemdesiatych rokov a totalitného Československa, v ktorom je cirkev skúšaná režimom, rovnako ako sila priateľstiev medzi ľuďmi.

Dvaja osemnásťroční mladíci Michal a Juraj odchádzajú študovať na bohosloveckú fakultu a hneď sú konfrontovaní s tvrdou realitou.

Vedenie fakulty sa zo strachu pred zatvorením školy snaží formovať seminaristov do podoby vyhovujúcej režimu.

Každý z mladých bohoslovcov sa musí rozhodnúť, či podľahne pokušeniu a zvolí si ľahšiu cestu kolaborácie alebo cestu svedomia a dostane sa tak pod drobnohľad cirkevného odboru Štátnej bezpečnosti.