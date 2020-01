V USA zomrel počas koncertu folkový spevák David Olney

Spevák skonal na infarkt.

20. jan 2020

BRATISLAVA. Americký folkový spevák David Olney, jeden z výrazných predstaviteľov súčasnej nashvillskej folkovej scény, zomrel cez víkend na pódiu na koncerte v Santa Rosa Beach na Floride.

V strede pesničky sa náhle odmlčal, povedal "prepáčte" a skonal, popisuje situáciu Amy Rigby, jedna z dvoch sprievodných hudobníčok, ktoré s ním boli v sobotu večer na pódiu.

Keď si umelcovi kolegovia a usporiadatelia po chvíli uvedomili, že s ním niečo nie je v poriadku, zavolali záchranku a pokúšali sa ho oživiť, no neúspešne. Sedemdesiatjedenročný spevák podľa lekárov zomrel na infarkt.



"Bol veľmi pokojný, sedel vzpriamene, držal gitaru, na hlave mal ten najskvelejší širák, na sebe báječnú hrdzavo-oranžovú semišovú bundu. Zrazu sa zastavil, povedal 'prepáčte’ a sklonil hlavu. Bolo to tak ľahké a vznešené, aký bol aj on sám," napísala v pondelok na Facebooku Rigby.



David Olney sa narodil v roku 1948 v meste Providence v štáte Rhode Island a do Nashvillu, ktorý je mekkou amerického folku a najmä country, sa presťahoval v roku 1973.

Najskôr vystupoval s miestnou rockovou kapelou The X-Rays, v roku 1985 sa vydal na sólovú dráhu a odvtedy vydal 28 sólových albumov.