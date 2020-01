Prosím, nebežte, ste v knižnici. Radiohead dali na web svoj archív, potrebujete len preukaz

BRATISLAVA. Fanúšikovia skupiny Radiohead môžu byť v siedmom nebi.

Kým iné hudobné hviezdy si úzkostlivo strážia svoj obsah, britskí rockeri nemajú problém zadarmo sprístupniť celé svoje albumy.

A zašli ešte ďalej.

Skupina spustila na webe bezplatný digitálny archív pod názvom Radiohead Public Library (Verejná knižnica Radiohead). Ukrýva naozajstné skvosty.

Zadarmo a legálne.

V knižnici nájdete celé albumy, videoklipy aj záznamy z koncertov. Nechýba napríklad ani legendárne vystúpenie v Glastonbury v roku 1997, koncert v Bonnarro z roku 2006 alebo vystúpenie v izraelskom Tel Avive v roku 2017.

Dostupné sú aj archívne marketingové materiály, informačné letáky, obrázky, fotografie aj merchandise produkty ako napríklad tričká.

Tie sa budú dať aj kúpiť, rovnako aj fyzické albumy vrátane vinylových platní.

V Radiohead knižnici nájdete aj skladby, ktoré doteraz chýbali na streamovacích platformách, takými sú napríklad prvý album Drill z roku 1992, skladba I Want None of This z roku 2005 či Tkol Rmx 8 z 2011.

Hudobné odkazy sú presmerované na streamovacie služby Apple Music a Spotify. videá sú prístupné cez prehrávač alebo youtube kanál skupiny.

Členovia skupiny majú pre fanúšikov každý deň vytvoriť nový playlist.

A keďže ide o knižnicu, záujemcovia si môžu stiahnuť aj "knižničný preukaz".

Prosíme, nebežte, ste v knižnici, upozorňujú rockeri.