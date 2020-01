Grammy ovládla Billie Eilish, získala ceny vo všetkých hlavných kategóriách

Prehľad víťazov 62. Grammy Awards 2020

Album roka: Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Nahrávka roka: Billie Eilish – Bad Guy

Skladba roka: Billie Eilish – Bad Guy

Nováčik roka: Billie Eilish

Najlepší popový spevácky výkon jednotlivca: Lizzo – Truth Hurts

Najlepší popový spevácky výkon dvojice / skupiny: Lil Nas X - Old Town Road [ft. Billy Ray Cyrus]

Najlepší popový vokálny album: Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Najlepšia tanečná nahrávka: The Chemical Brothers - Got to Keep On

Najlepší tanečný / elektronický album: The Chemical Brothers - No Geography

Najlepší rockový výkon: Gary Clark Jr. - This Land

Najlepší rockový album: Cage the Elephant - Social Cues

Najlepší metalový výkon: Tool - 7empest

Najlepší alternatívny album: Vampire Weekend - Father of the Bride

Najlepší R&B výkon: Anderson .Paak - Come Home [ft. Andre 3000]

Najlepší R&B album: Anderson .Paak - Ventura

Najlepší urban album: Lizzo - Cuz I Love You

Najlepšia rapová skladba: 21 Savage - A Lot [ft. J. Cole]

Najlepší rapový album: IGOR – Tyler, The Creator

Najlepší rapový výkon: Nipsey Hussle - Racks in the Middle [ft. Roddy Ricch and Hit-Boy]

Najlepšia rapovo-spevácka spolupráca: Higher DJ - Khaled featuring Nipsey Hussle and John Legend

Najlepší country album: Tanya Tucker - While I'm Livin'

Najlepší pop latino album: Alejandro Sanz - #ELDISCO

Najlepší folkový album: Patty Griffin - Patty Griffin

Najlepší reggae album: Koffee - Rapture

Producent roka v neklasických žánroch: Finneas O'Connell

Producent roka v klasickej hudbe: Blanton Alspaugh

Najlepšia kompilácia pre vizuálne médiá: Lady Gaga and Bradley Cooper - A Star Is Born

Najlepší soundtrack: Hildur Guðnadóttir - Chernobyl

Najlepší obal: Chris Cornell - Chris Cornell

Najlepší videoklip: Lil Nas X and Billy Ray Cyrus - Old Town Road (Official Movie)