Netflix pripomenie najväčší politický škandál Ameriky osemdesiatych rokov

Anne Hathaway pričuchla k novinárčine.

28. jan 2020 o 15:57 Monika Moravčíková

Anne Hathaway vo filme The Last Thing He Wanted. (Zdroj: IMDb)

BRATISLAVA. Po tom, ako ohromil divákov emocionálnou vojnovou drámou Mudbound, sa režisér Dee Rees vracia v spolupráci s Netflixom s ďalším dobovým dielom, do ktorého obsadil aj veľké hollywoodske hviezdy.

Film The Last Thing He Wanted vychádza z rovnomenného románu americkej novelistky a esejistky Joany Didion z roku 1996. Zameriava sa na politickú aféru Irán-Contras z roku 1987, ktorú na verejnosť vytiahli novinári maličkého Libanonu.

Zistili vtedy, že Američania, konkrétne administratíva prezidenta Reagana, nelegálne predávala zbrane do Iránu, ktorý bol vtedy vo vojne s Irakom. Reagan však dával od celej veci ruky preč a tvrdil, že o ničom nevedel.

Anne Hathaway vo filme stvárňuje bezúhonnú novinárku Elenu McMahonovú, ktorá sa ocitne uprostred medzinárodnej dohody o zbrojení, zorganizovanej jej vlastným ocom.

Herečka tvrdí, že sa nezameriavala iba na novinársku časť roly, hoci sa stretla aj s niekoľkými novinármi, ktorí jej pomohli získať zasvätený pohľad do ich profesie.

Vo filme sa okrem nej objavia aj herci Willem Dafoe, Rosie Perez či Ben Affleck.

A hoci sa film odohráva v časoch, keď v Bielom dome sedel Ronald Reagan, isté paralely s dnešným vládnutím Donalda Trumpa sa nedajú prehliadnuť. Podľa Hathaway sa chyby minulosti opakujú aj dnes.

"Migrantská kríza zapĺňala počas natáčania filmu novinové titulky. Celá táto angažovanosť USA bola počas 80. rokov obskúrna, stále nehovoríme o tom, že dôvodom, prečo ľudia utekajú zo svojich krajín, sme my," povedala v rozhovore pre Časopis Variety.

Film The Last Thing He Wanted mal tento týždeň svetovú premiéru na festivale Sundance a do programovej ponuky Netflixu pribudne 21. februára. Pozrite si aj kompletný zoznam noviniek:

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/KmrU6gMc1Lc

4. február

Tom Papa: You're Doing Great! (stand-up)

Život nie je bezchybný, nikdy nebol a ani nikdy nebude. Ak to náhodou neviete, pripomenie vám to americký komik Tom Papa, ktorý už vyše dvadsať rokov zabáva svet svojim stand-upom. Jeho premiérový špeciál na Netflixe bude trvať až štyri hodiny.

V živote je veľa výziev a zodpovedností, jednou je rodina, inou zas práca, klimatické zmeny, fungovanie na sociálnych médiách či bývanie v New Jersey, zamýšľa sa počas svojho vystúpenia Tom. Ak však nájdeme niekoho, kto nás miluje za to, kým sme, či už je to iný človek alebo len zlatá rybka, verí, že to zvládneme.

5. február

The Pharmacist (dokumentárny seriál)