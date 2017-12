Osem žien sa rozlúčilo s bratislavskou Novou scénou

Bratislava 24. mája (TASR) - Takmer na deň presne sa s predstavením Osem žien lúčila po dvoch rokoch bratislavská Nová Scéna.

24. máj 2005 o 14:00 TASR

V pondelok večer mala detektívna komédia autora Roberta Thomasa a režiséra Romana Poláka derniéru. Osem herečiek si predstavenie plné šarmu, komických situácií a tajomstiev vychutnalo naplno. Nechýbala ani rozlúčková afterparty, na ktorú prišli aj niektoré alternantky a krájala sa symbolická torta.

Herečka Soňa Norisová bola jednou z predstaviteliek, ktoré sa po dvoch rokoch lúčili s predstavením aj na javisku. "Určite mi bude chýbať. Tak ako každé predstavenie, s ktorým sa lúčim. Je to, ako keď sa lúčite so svojou kamarátkou. Som rada, že som mala možnosť zahrať si derniéru," povedala s tým, že najskôr zvažovala, či si predstavenie nevymení so svojou alternantkou, keďže ho kvôli rôznym povinnostiam trištvrte roka nehrala. "Mali sme teda dnes také mierne stresy, ale našťastie to dobre dopadlo," konštatovala s úsmevom po predstavení herečka, ktorá sa o pár mesiacov stane mamičkou.

