Sex s mojím bývalým manželom bol peklom

24. máj 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 24. mája (SITA) - Speváčka Mariah Carey sa posťažovala, že sex s jej bývalým manželom Tommym Mottolaom bol peklom. Speváčka a herečka si vraj okrem toho dlho myslela, že ich služobníctvo ju nenávidí. Pre britský Evening Standard magazín povedala, že až po rozchode zistila, že na manželovu žiadosť sa jej žiaden zo zamestnancov nesmel pozrieť do očí. "Vždy, keď som prišla domov, vyzeralo to, akoby boli všetci odrazu veľmi zamestnaní," uviedla Carey, ktorá dodala, že manželstvo so šéfom spoločnosti Sony record ju skoro zabilo. Mottolaa si vzala v roku 1994. Ľudia si podľa nej dlho mysleli, že žiť s rozprávkovo bohatým mužom je úžasné a bezchybné. Vraj mu mala byť vďačná, že jej daroval luxusné sídlo a spravil z nej hviezdu. Emocionálne bolo však ich manželstvo v hroznom stave. "Žila som v prekrásnom dome, obklopovali ma nádherné a drahé veci, ale nemohla som byť tým, kým som," povedala o manželstve americká diva.

