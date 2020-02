Marko Igonda: Nie som Fico, som Bobo. Politik, ktorého prevalcovala jedna chyba na začiatku

Vo filme Sviňa hrá predsedu strany.

3. feb 2020 o 15:55 Kristína Kúdelová

Kamaráti sa mu smejú, že sa zaľúbil do šľapky a naivne ju púšťa do svojho politického biznisu. Ona z toho vyťaží, on z toho nebude mať nič, vravia mu.

Jeden z nich je politik, ten druhý je mafián, Bobo tuší, že majú pravdu, o to viac sa na seba hnevá. Neteší ho ani plavba na jachte, ani whiskey v ruke, tuší, že bude mať problémy.

To je jedna scéna z filmu Sviňa, ktorý je inšpirovaný poslednými udalosťami na Slovensku. Boba, predsedu strany, ktorý pripomína Roberta Fica, hrá MARKO IGONDA.

V rozhovore pre SME hovorí o tom, ako možno zahrať bezduchého robota v kravate, prečo neverí politike a prečo nechce mať v živote žiadne istoty.

Vy máte rád Roberta de Nira, však?

Aj Al Pacina, Seana Penna, Garyho Odlmana, Tima Rotha. To sú chlapi.

Všetci hrávajú v gangsterkách. Môže sa taký žáner podariť aj na Slovensku?

Pokiaľ sa to nebude hrať na naháňačky a vybuchujúce autá.

Na to treba poriadny rozpočet, inak je to trápne. Sviňa je postavená na vzťahoch, na aktuálnej téme, to je tá šupa, ktorá vás má zastaviť.

Je to gangsterka, ktorú vytvára drsný žargón, spôsob správania sa, krv, úmrtia. Teda nie akčné scény, a som rád.

Vy hráte politika, predsedu strany. Kto má u nás silnejšiu pozíciu, mafián alebo politik?

Verím, že časy, keď vládla mafia, sú už na ústupe. Zlo, zabíjanie, držanie ľudí v strachu a hrubá sila ustupujú inteligentnejšej forme života. Pociťujem to ako svoju ochranu, pretože hrubú silu naozaj nemám rád. Je to veľmi, veľmi hlúpe.

Som poľovník, som často v prírode a tá mi je vzorom. V nej je hierarchia jasná, je daná. V prírode sa nič nedeje len preto, že ja. Život je v nej najvyššia hodnota. Kým toto nebude alfa a omega aj v našej spoločnosti, budeme stále neandertálci. Keby sa časy vybuchujúcich áut vrátili, zo Slovenska odídem.

Veľmi mladý ste odišli do Spojených štátoch. Spomínate si, v akom stave bolo Slovensko, keď ste ho vtedy opúšťali?

Tešili sme sa zo slobody, že môžeme cestovať. Kúpiť si čokoľvek a nepotrebovať na to bony. To bolo úžasné, fascinujúce, pretože ešte sme mali v čerstvej pamäti, ako sme na všetko potrebovali súhlas a pečiatku.

“ Nemám rád hrubú silu, obmedzovanie slobody. Holokaust, vojny, všetky likvidácie, čo sa v histórii udiali, ma desia. Keď sme sa v detstve hrali na Indiánov a mňa priviazali k stromu a nechali ma tam, už to bol hrozný pocit. „

Čo ste v Amerike robili?

Všetko, čo súviselo s medom, na konci reťazca bolo predávanie na trhu. Mal som devätnásť rokov, nerozumel som ničomu. Zamestnávateľka mi niečo vysvetľovala, nechytal som ani slovo.

Bol som vystrašený. Vravel som si, ona v tom má kopec peňazí, keď jej niečo skazím, čo budem robiť? Úprimne som jej teda povedal: Prepáčte, prosím, môžete mi to povedať ešte raz? No zase som jej nič nerozumel. Po treťom raze som to už nechal tak, ale na druhý deň som to skúsil znova.

Bol som v krízovej situácii, prekonával som sám seba. Bol som nad priepasťou, mohlo ma to zlomiť, ale to ma nezastavilo. Nikdy v živote som si nepotrpel na istoty.

Mali ste už vtedy jasno, čomu sa chcete v živote venovať?

Vedel som, že to bude umenie, hoci som ešte nevedel, aké presne. Začínal som ako reštaurátor, štukatér, s "majzlíkom" a kladivom, na lešení som pracoval na Slovensku aj v Nemecku. Mal som v rukách remeslo.

No potom som dokázal zmeniť svoj život. A to mám na sebe rád, že sa toho nebojím.