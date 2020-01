O komikse Všetky tie svety

Hrozby neviditeľných svetov súčasnosti.

31. jan 2020 o 11:11 Ján Blažovský

Naše svety nie sú bezpečné, hoci si riziká nemusíme vôbec uvedomovať. Množné číslo je na mieste, pretože denne sa presúvame medzi rôznymi svetmi s veľmi rozmanitými sociálnymi rolami. No asi najvýznamnejší prienik s odlišnými svetmi zažívajú tí, ktorí sa stali súčasťou virtuálneho sveta a sociálnych médií.

Stretli ste sa už s pôsobením umelej inteligencie? Pravdepodobne áno. Vedeli ste to? Pravdepodobne nie. Znepokojuje vás to? Tvorcovia komiksu Všetky tie svety priniesli do literatúry mimoriadne aktuálnu tému vplyvu virtuálneho sveta na ten reálny a zvolili si na to médium komiksu, čo sa ukázalo viac ako vhodné.

Ide o filozofické dielo založené na dialógoch a hoci sa v ňom vyskytujú akčné scény, jeho jadro spočíva v kladení otázok o schopnosti rozlišovať medzi rôznymi realitami a o tom, čo to znamená pre náš každodenný život, predovšetkým pre medziľudské vzťahy.

Zaujímavosťou je, že kniha pôvodne vyšla v angličtine a preložená je aj do francúzštiny. Do slovenčiny ju preložil jeden z dvojice autorov, tvorca textov Juraj Čorba. Ilustrátor Dávid Marcin je zas známy predovšetkým svojimi aktivitami v komiksovom zborníku Pomimo, spolu so scenáristkou Soňou Balážikovou im vyšiel komiks Zlatý zub: tajomstvo školskej pivnice a ako spoluautor s Petrom Měrkom sa podieľal na knihe Van Gogh 21. století. Voľné pokračovanie poslednej menovanej publikácie s názvom Van Gogh or the Dawn of It All vyšlo v americkom nezávislom vydavateľstve Underground Voices.