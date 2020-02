Režiséri SKUTR: SND je podhodnotené, súrne potrebuje peniaze. Ľudia v ňom sú veľkí bojovníci

Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský v SND pripravili Divadelný román.

7. feb 2020 o 7:00 Jana Alexová

Študovať divadelnú réžiu išli ako ľudia, ktorí o divadle nevedeli nič. Jeden si o druhom myslel, že je arogantný, druhý o prvom, že bude nanič režisér, keď nevie buchnúť do stola.

Už na pohľad rozdielni, jeden Slovák, jeden Čech spolu napokon ešte na škole vytvorili fungujúce režisérske duo SKUTR.

Pôsobia v Čechách, no radi prekračujú hranice - tie geografické aj tie žánrové. Stačí chvíľa v ich blízkosti a bude vám jasné, prečo svojou prítomnosťou rozveselili aj smutné SND.

Režiséri MARTIN KUKUČKA A LUKÁŠ TRPIŠOVSKÝ najnovšie pripravili v Činohre Slovenského národného divadla adaptáciu Bulgakovho Divadelného románu. Premiéra bola 1. a 2. februára.

V rozhovore pre SME hovoria ako vnímali situáciu v SND aj o tom, prečo je umenie stále v hľadáčiku moci.

Stretli sme sa ešte pred tým ako vaše predstavenie v SND uvideli prví diváci. Aký pocit prežíva režisér pred premiérou?

Martin: Je to taký pocit ako keď človek celú noc nespí a nasledujúci celý deň plynie v zvláštnej hmle a v úplne inom tempe ako obyčajne. Na druhej strane si hovoríme, že urobili sme všetko, sme pripravení. Už je to len na tom, čo povedia diváci, ako zareagujú.

Ešte si niekedy hovoríte, že niečo treba rýchlo vyladiť?

SKUTR je režisérske duo, ktoré tvoria dvaja režiséri Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský.

Spoločne začali pracovat počas štúdií na DAMU.

​​Autorské inscenácie SKUTRu kombinujú tanec, pohyb, akrobaciu, bábky, projekcie, lightdesign, text a zvuk.

Venujú sa aj réžii opery, tanečných inscenácií, činohry, cirkusu a dalších divadelných žánrov na popredných českých scénách (Národní divadlo v Praze, Brně i Ostravě, Klicperovo divadlo, Divadlo Na zábradlí a iné).

Na Slovensku režírovali v divadle Astorka Korzo 90 inscenáciu Lásky jednej plavovlásky.

Za svoju tvorbu získali mnoho cien vrátane Ceny Alfréda Radoka.

Lukáš: Herci, technici a všetci okolo inscenácie už majú všetko naskúšané, takže nejaké veľké zmeny sa na poslednú chvíľu robiť nedajú.

Ja by som povedal, že deň, keď divák príde prvýkrát do hľadiska, je pre režiséra koniec ilúzií. Dovtedy totiž skúša a človek má pri tom často aj pocit, že veď toto ešte domyslíme, toto možno nabudúce vyznie lepšie. A tak o tom aj premýšľa.

Zrazu príde divák a v tú chvíľu nám nastaví zrkadlo. Buď tomu porozumie alebo nie. No a to je asi dôvod, prečo mám radšej divadlo bez diváka.

Toto je vaša druhá spolupráca s divadlom na Slovensku. Prvýkrát ste v Astorke režírovali inscenáciu Lásky jednej plavovlásky, ktorá je stále na repertoári. Teraz ste v Slovenskom národnom divadle, ktoré je predsa len považované za to najlepšie v profesionálnom divadle. Je prvá premiéra v SND pre vás niečím špeciálna?

Martin: Ja som Slovák a vyše 20 rokov žijem v Čechách, takže pre mňa je návrat na Slovensko spojený s veľkou trémou. Ten pocit zrazu sa postaviť pred všetkých ľudí, ktorých poznám ešte z detstva z televízie a viem o nich, že sú skvelí herci, to je až také zvláštne chvenie. Aj preto je môj návrat na Slovensko pre mňa veľmi citlivý.

Lukáš: Ja som zas podobné pocity ako teraz popisuje Martin prežíval počas skúšania v Národnom divadle v Prahe. Tiež tam za stolom sedeli legendy – Iva Janžurová, František Němec, Jana Preissová a ďalší.

Ale na druhej strane, pre mňa je každé skúšanie veľké nervové vypätie. Vtedy je úplne jedno, či je to v národnom divadle alebo inde. Väčšinou to vychádza najmä z obavy, aká sa tam stretne partia ľudí. Je pre nás totiž strašne dôležité, aby si herci porozumeli. Nemusia si zrovna rozumieť osobne, ale aby si porozumeli v práci, ktorú s nimi chceme urobiť.

Táto obava zrejme bola tiež na mieste, ak ste sledovali situáciu v SND. Slovenské národné divadlo síce oslavuje 100 rokov, ale veľká oslava to zatiaľ nie je - odvolávajú a odstupujú riaditelia, do toho prišla náhla smrť kľúčovej členky súboru. Prišli ste sem do nejakej atmosféry. Ako ste ju vnímali?

Martin: My sme si boli vedomí atmosféry, ktorá bola veľmi zložitá. Napätie tam v istej miere bolo cítiť.

“ V porovnaní s inými divadlami SND jednoducho nie je dostatočne vybavené, to je fakt. Je podhodnotené a akútne by potrebovalo veľkú finančnú injekciu, „ Martin Kukučka

Ale tým, že sme prišli z úplne iného prostredia, neboli sme vtiahnutí do diania vo vnútri inštitúcie a hlavne sme prišli robiť divadlo, si myslím, že pre väčšinu ľudí boli naše skúšky akousi oázou úniku z problémov, ktoré sa nedajú vyriešiť hneď.

Niektoré veci, samozrejme, potrebujú čas, aby odzneli, niektoré potrebujú nájsť zmysluplné riešenia.

Nám bolo veľmi ľúto, že pri tom nebol aj Michal Vajdička (bývalý šéf Činohry SND, pozn. red.), lebo celý projekt sme pripravovali s ním. On nás oslovil na spoluprácu, následne sme to celé spolu koncipovali a máme pocit, že je to čiastočne aj jeho dielo.

Režisérske duo SKUTR pozval do Činohry SND jej bývalý šéf Michal Vajdička (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Zmenu atmosféry po vašom príchode do divadla ocenili aj samotní herci. Na tlačovej besede k premiére povedala Jana Oľhová, že ste rozjasnili ťaživú atmosféru a samotná hra im pomohla preklenúť ťažké obdobie.

Martin: Nech človek príde kamkoľvek, vždy je v tom divadle niečo, čo funguje a niečo, čo je v komplikovanom stave. Človek sa musí istým spôsobom obrniť a robiť si svoju prácu tak, aby dokázal komplikácie elegantným spôsobom obísť.