Zomrel legendárny Spartakus Kirk Douglas

Herec sa dožil 103 rokov.

6. feb 2020 o 0:26 (aktualizované 6. feb 2020 o 0:35) Veronika Orviská, Erika Litváková

WASHINGTON. Vo veku 103 rokov zomrel v stredu americký herec Kirk Douglas, ktorý bol jedným z posledných pamätníkov "zlatého veku" Hollywoodu.

Informoval o tom americký magazín People, ktorému to potvrdil jeho syn a tiež herec Michael Douglas.

Hoci Kirk patril do prvej hollywoodskej hereckej ligy najmä v 40. až 60. rokoch minulého storočia, na filmovom plátne sa objavoval ešte pred niekoľkými rokmi.

Húževnatý a cieľavedomý

Jeho rodičia utiekli do Ameriky z cárskeho Ruska pred protižidovskými pogromami. Rodina bola síce chudobná, no už od narodenia sa musel chlapec cítiť tak trochu ako princ. Na svet totiž prišiel ako siedme dieťa po šiestich dcérach.

Rodičia boli takmer negramotní, otec rodinu živil pouličným bazárom.

Usadili sa v americkom mestečku Amsterdam v štáte New York, kde sa herec pod menom Issur Danielovitch 9. decembra 1916 narodil.

Neskôr používal aj poameričtené priezvisko Demsky po strýkovi, no napokon si pre hereckú dráhu vybral celkom nové meno aj priezvisko.

Bol húževnatý a cieľavedomý, mal charizmu a prialo mu aj šťastie. Na školu si zarábal predajom novín, neskôr sa výhrami v jarmočnom boxovaní dopracoval k štipendiu na vysokej škole.

Prvé herecké skúsenosti zbieral v školských predstaveniach a keď sa po vojne uchytil v divadle, netrvalo dlho a dostal príležitosť aj vo filme. Debutoval presne pred sedemdesiatimi rokmi v roku 1946 v dnes už celkom zabudnutom filme Podivná láska Marty Iversovej.

Šarmantný antihrdina aj neohrozený titán

Odvtedy nakrútil takmer stovku filmov. Prenikavý pohľad, ostré črty tváre a mužná sánka s výraznou jamkou na brade a k tomu vyšportovaná atletická postava z neho okamžite spravili nezameniteľný herecký typ.

Svojím príťažlivým zovňajškom a zároveň prudkým charakterom dokázal prepožičať rozporným postavám punc drsnosti. Rečou tela bol schopný vyjadriť energické emócie.

Nikdy nepatril medzi sladkých chlapcov Hollywoodu, bol skôr antihrdinom, jadrným a drzým chlapom, ktorý sa postaví autorite aj osudu. Pristali mu hrdinovia rozorvaní morálnymi dilemami, perfektne mu sadli aj tragické roly porazených, drsných šampiónov a neskôr starnúcich kovbojov.

Ak by mal pre budúce generácie ostať v jeho filmografii jediný nezabudnuteľný film, bez debaty by to bol veľkolepý Spartakus z roku 1960. Douglas bol na vrchole kariéry, v najlepšej forme. Film nakrútil vo vlastnej produkcii, za režiséra si vybral Stanleyho Kubricka a scenár zveril Daltonovi Trumbovi.

Išlo o odvážny krok, pretože Trumbo bol v tom čase na čiernej listine ľavičiarskych tvorcov. Douglas tým riskoval kariéru.

Ak niekto počas studenej vojny poznačenej obavami z komunizmu angažoval umelca s ľavicovým presvedčením, obyčajne ho alibisticky podpísali len pseudonymom. Douglasovej priamočiarej morálke sa to však priečilo, a tak prelomil tabu a Daltona v titulkoch uviedol.

Tri nominácie a jeden čestný Oscar

Trikrát bol nominovaný na Oscara a trikrát ho nedostal. Napokon mu udelili čestného za celoživotný prínos v roku 1996 len dva mesiace potom, ako prekonal porážku.

Prvú nomináciu získal za hlavnú postavu v športovej dráme Šampión v roku 1950, druhú za Mesto ilúzií o tri roky neskôr.

Perfektný bol aj v dráme Eso v rukáve, no po tretí raz ho nominovali za životopisnú drámu Smäd po živote v roku 1957. Maliara van Gogha zahral perfektne.

Kritici ho vynášali do nebies. Každý bol presvedčený, že tentoraz ho soška neminie. Nechal si narásť bradu a vlasy si zafarbil na ryšavo.

„Bola to bolestivá skúsenosť. Nielenže som vyzeral ako van Gogh, ale mal som aj presne toľko rokov ako on, keď spáchal samovraždu,“ spomínal v rozhovore pre Der Spiegel.

Oscara mu vtedy vyfúkol Yul Brynner za dnes už taktiež zabudnutý muzikál Kráľ a ja.