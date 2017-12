Art Film otvorí slovenská premiéra českého filmu Román pro ženy

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovenská premiéra nového českého filmu režiséra Filipa Renča Román pro ženy otvorí 17. júna ďalší ročník medzinárodného filmového festivalu Art Film, ktorý sa tohto roku bude konať v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne.

Do súťažných kategórií sa tohto roku prihlásilo 417 filmov. Komisia z nich vybrala 67, z toho do hlavnej súťaže desať. Celkovo však Art Film ponúkne divákovi okolo 160 snímok z 30 krajín sveta. Súťažné filmy bude posudzovať medzinárodná porota pod vedením legendárneho ruského básnika, spisovateľa a scenáristu Jevgenija Jevtušenka. Nebudú chýbať ani nesúťažné prehliadky, do ktorých je tohto roku zaradená napríklad spomienka na Marcella Mastroianniho či prehliadka diel ocenených na svetových festivaloch a slovenských distribučných predpremiér pod názvom Art Film Fest a ďalšie.

Trinásty ročník festivalu sa bude niesť v znamení už avizovaných noviniek. Jednou z nich je rozšírenie festivalu do nových kín a priestorov. Znamená to, že ku kinám Prameň a Kúpeľná dvorana pribudnú aj kiná Metro a ODA v Trenčíne, ktoré sa stane novým festivalovým kinom. Obidve mestá bude pritom počas festivalu spájať mimoriadna kyvadlová doprava. Hlavnou cenou bude Modrý anjel udeľovaný v hlavnej súťažnej kategórii a novinkou tiež je, že akreditácie si možno i tohto roku zakúpiť za nezmenenú cenu 450 korún na celých deväť dní.

Moderátorom tohtoročného Art Filmu, ktorý vyvrcholí 25. júna, bude populárny slovenský herec Maroš Kramár. Medzi hosťami by nemali chýbať čerstvá držiteľka talianskej národnej filmovej ceny za najlepší ženský herecký výkon Barbora Bobulová, srbský filmár Dušan Makavejev, českí režiséri Filip Renč, Tomáš Vorel, Jiří Menzel, Zdeněk Týc a ďalší.

Festival, ktorý organizujú prvýkrát nezisková organizácia Art Film a Produkčný dom Forza v spolupráci s mestom Trenčianske Teplice, mestom Trenčín a SLK Trenčianske Teplice, vyvrcholí 25. júna. Jeho prezidentom je známy slovenský herec Milan Lasica.

