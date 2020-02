Dajte Oscara Bradovi Pittovi, nech je zábava. Kto vyhrá a kto by mal vyhrať tento rok?

Tu sú naše predpovede na nedeľnú noc.

6. feb 2020 o 16:40 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Na papieri to vyzerá na tesný a vyrovnaný súboj. Na papieri sú favoriti štyria, na papieri nik iný nemá šancu.

Veľakrát v histórii Oscarov sa však ukázalo, že z papiera sa nedá vyčítať vôbec nič. Posledné roky mali prekvapivých víťazov, čo komplikuje každú snahu hádať, ako sa to skončí tentoraz.

Naše predpovede teda zohľadňujú aj iné veci, než len kvalitu filmu či veľkosť hereckých výkonov.

Najlepší film

Vyhrá: 1917

Ešte donedávna to bol film, na ktorý by si veľa ľudí nestavilo. No potom vyhral Zlatý glóbus, vzápätí britské ceny BAFTA a diváci neprestávajú chodiť do kina.

Fanúšikovia tradičných vojnových filmov sú síce trochu zaskočení, no viac je tých, čo oceňujú odvahu režiséra Sama Mendesa pozrieť sa na vojenský život inak ako zvyčajne.

Najviac nominácií majú: Joker (11), Vtedy v Hollywoode, The Irishman, 1917 (10)

Film 1917 je záznamom jedného dňa na fronte. Kamera je zavesená na dvoch mladých britských vojakoch, ktorí majú za úlohu dostať sa k druhej jednotke a oznámiť jej veliteľovi, aby stiahol chystaný útok. Nemci sa len tvária, že sú na ústupe, v skutočnosti Britom nachystali pascu.

Kritika chváli Mendesovu voľbu nakrútiť film tak, že pôsobí, ako by ho tvoril iba jeden záber. Pochvalu si však zaslúži aj strhujúca štúdia charakterov, vojenskej profesie špeciálne. Mladí muži sa tak oddajú svojej misii, že musia zhypnotizovať aj cynickejších divákov.

Mal by vyhrať: Vtedy v Hollywoode

Hoci je 1917 veľmi vydarený film, Tarantinov film je komplexnejším dielom.

Najlepší herec

Vyhrá: Joaquin Phoenix

Toto nebude spravodlivá kategória, nech sa skončí akokoľvek.