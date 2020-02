V realite sú slovenské pamiatky zbúrané, alebo sa rozpadávajú. No na papieri ich chce každý

Grafiky Čiernych dier sú fenoménom.

7. feb 2020 o 15:56 Jana Alexová

BRATISLAVA. Keď združenie Čierne diery vydá novú grafiku, je takmer nemožné sa k nej dostať.

Treba mať šťastie. Online totiž zmiznú za pár minút. Samozrejme v prípade, že nával záujemcov zvládne aj webová stránka a nezrúti sa.

Grafiky Čiernych dier zobrazujú architektonické a technické pamiatky na Slovensku a sú cenovo dostupným umeleckým dielom pre široké masy.

Aj preto sa veľmi rýchlo sa stali fenoménom. Priam nedostatkovým tovarom.

Združenie Čierne diery ich v minulosti zvykli predávať aj na lokálnych trhoch. Rady na ne však boli nekonečné, záujemcovia v nich stáli celé hodiny.

Rýchlo sa ukázalo, že ľudia sú pre získanie umeleckého diela ochotní aj nocovať pred stánkom. A potom Čierne diery radšej osobný predaj zrušili.

V Bratislave majú aktuálne prvú výstavu všetkých 189 grafík, ktoré doteraz vydali. A nebolo prekvapením, že prostredníctvom sociálnych sietí už vopred fanúšikov upozorňovali, aby na vernisáž radšej nechodili. Aspoň nie naraz, ale postupne.

Snáď ich niektorí aj poslúchli, no aj tak bolo na vernisáži plno.

Umenie za pár eur

"Je niekoľko faktorov, ktoré vplývajú na to, čím Čierne diery dnes sú. Je to v prvom rade ich zápal, že to robia úprimne a s nadšením," vysvetľuje úspech grafík kunsthistorik Július Barczi, ktorý je riaditeľom Aukčnej spoločnosti Soga.