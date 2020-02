Vyhlásili víťazov filmových cien.

10. feb 2020 o 8:26 Andrej Kuzmány

Tohtoročný 92. ročník vyhlasovania víťazov Oscarov opäť písal históriu. Prvý raz si cenu za najlepší film odnieslo cudzojazyčné dielo.

Parazit režiséra Bong Joon Ho získal dokopy štyri ceny, vrátane najlepšej réžie a najlepšieho pôvodného scenára.

Oscary 2020: Prehľad víťazov

Najlepší film: Parazit

Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe: Joaquin Phoenix - Joker

Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Brad Pitt - Vtedy v Hollywoode

Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe: Renée Zellweger - Judy

Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Laura Dern - Manželská história

Réžia: Bong Joon Ho - Parazit

Adaptovaný scenár: Taika Waititi - Králiček Jojo

Pôvodný scenár: Bong Joon Ho, Won-han Džin - Parazit

Najlepší medzinárodný film: Južná Kórea - Parazit

Najlepší dokumentárny film: Americká fabrika

Najlepší animovaný film: Toy Story 4

Pôvodná filmová pieseň: (I'm Gonna) Love Me Again z filmu Rocketman (hudba: Elton John, text: Bernie Taupin)

Pôvodná filmová hudba: Hildur Gudnadóttir - Joker

Kamera: Roger Deakins - 1917

Kostýmy: Jacqueline Durran - Malé ženy

Masky: Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan a Vivian Baker

Strih: Andrew Buckland, Michael McCusker - Le Mans '66

Výprava: Barbara Ling, Nancy Haigh - Vtedy v Hollywoode

Strih zvuku: Le Mans '66 - Donald Sylvester

Mix zvuku: 1917 - Mark Taylor a Stuart Wilson

Vizuálne efekty: 1917 - Guillaume Rocheron, Greg Butler a Dominic Tuohy

Najlepší krátky animovaný film: Hair Love

Najlepší hraný krátky film: The Neighbors' Window

Najlepší krátky dokumentárny film: Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)