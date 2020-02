Ako by vyzerali Tisove bilbordy? Doba sa mení, nenávisť ostáva, upozorňuje nový film

Pozrite si teaser filmu Petra Bebjaka.

10. feb 2020 o 12:30 Jana Alexová

BRATISLAVA. V pozadí medzi horami, ktorých vrcholky zahalila hmla, vidieť učupené mesto. Na kopci sa v okolí salaša na zelenej lúke pasú ovečky. Zdá sa, že je to malebný Liptov. Alebo Orava?

V popredí sa vyníma portrét muža s kňažským kolárikom. Naľavo od neho cez oblohu svieti červenou výrazný nápis Na stráž!.

Jozef Tiso apeluje na občanov, aby volili stranu číslo 39 - Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu.

V roku 1939 bilbordy nemali. No keby mali, vyzerali by zrejme takto a takmer nik by sa nad tým nepozastavoval, upozorňujú tvorcovia filmu Správa.

Billboardy v roku 1939 nemali. Keby mali, vyzerali by takto, upozorňujú tvorcovia filmu Správa. Spustili kampaň, ktorá upozorňuje na extrémizmus a nenávisť. (zdroj: DNA Production)

Nikdy viac

Film Správa v réžii Petra Bebjaka zachytáva príbeh Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, dvoch Slovákov, ktorí ušli z Osvienčimu, aby svetu podali správu o nacistických zverstvách.

Fiktívny bilbord je súčasťou kampane, ktorou upozorňujú na nenávisť a pripomínajú, že dnešní pravicoví extrémisti sú len novodobou verziou Tisa.