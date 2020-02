Nevadilo mu, ani keď naňho zabudli. Priatelia spomínajú na Pavla Vilikovského

Odišiel láskavý, trpezlivý a prajný človek.

11. feb 2020 o 14:50 Jana Alexová

BRATISLAVA. Keď spisovateľ Pavel Vilikovský naposledy získal cenu Anasoft litera, zdalo sa, že si to ani neželá. Bolo to v roku 2014 za knihu Prvá a posledná láska.

Hrnuli sa za ním novinári a on každému povedal, že nie jemu mali dať cenu. No nebolo to preto, že by si prestížnu literárnu cenu nevážil alebo že by preňho nič neznamenala. Práve naopak.

On už predsa cenu Anasoft litera raz dostal, hovoril novinárom. Bolo to v roku 2006, v prvom ročníku ocenenia. Vo finále Anasoft litery bol dohromady osemkrát, v roku 2011 získal aj Cenu čitateľov SME.

Pavel Vilikovský bol presvedčený, že jednu cenu stačí získať raz. A že potom si ju zaslúži dostať niekto ďalší. Že tak treba podporiť aj iných autorov, mladších, začínajúcich. Súčasťou ocenenia je totiž aj vysoká finančná dotácia.

Taký bol Pavel Vilikovský. Skromný, príjemný a prajný človek. Tak si naňho spomínajú aj jeho priatelia.

Bol trpezlivý, mal úctu k jazyku

Slovenskú spisovateľku, publicistku a divadelnú režisérku Danielu Kapitáňovú spájalo s Pavlom Vilikovským veľké priateľstvo.

Vraví, že spisovateľ pre ňu zosobňoval noblesu, charizmu, sebairóniu aj skromnosť, esprit, zdvorilosť a slušnosť.