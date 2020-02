Indiana Jones som ja, nikto iný. Harrison Ford odmieta triky aj mladých hercov

Začína sa nakrúcať piata časť.

11. feb 2020 o 16:00 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Bol učiteľom, ale len na polovičný úväzok. Zo školy sa ponáhľal domov, aby mohol riešiť archeologické záhady. Samozrejme, najlepšie v teréne.

Súvisiaci článok Rekordný počet svíň aj divákov. Politický thriller Sviňa pochopil záujem Slovákov Čítajte

Indiana Jones je pravdepodobne najslávnejší archeológ na svete a o túto pozíciu neplánuje prísť. Kathleen Kennedy zo spoločnosti Lucasfilm pre BBC potvrdila, že už sa píše scenár k novému filmu a v apríli sa začne nakrúcať.

Nebude to nová verzia, nebude to remake, žiadny mladší herec nedostal pozvánku. Bude to klasické pokračovanie a aj Indiana zostáva rovnaký.

Bude to Harrison Ford.

Aj keď v čase premiéry bude mať už 79 rokov. A všetci očakávajú, že bude behať, skákať, odrážať nepriateľov.

Akciu musí zvládnuť sám