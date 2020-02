Hugh Grant: Úkladne vraždiť vedia Rusi a Saudskoarabi, Briti sú amatéri. Všetkým na smiech

Oživil veľký politický škandál.

12. feb 2020 o 16:46 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Ešte donedávna Hugh Grant nevedel, ako používať Netflix. Jeho sedemročná dcéra ho to musela naučiť.

Poprosil ju o to, keď už nevedel vydržať, ako mu pomaly každý kolega herec hovorí, že začal nakrúcať pre televíziu. Vlastne, on vtedy ani nevedel, že Netflix nie je celkom televízia, ale streamovacia služba.

No zorientoval sa a dokonca tak dobre, že seriál, v ktorom si zahral, označil britský denník The Guardian za druhý najlepší, aký v roku 2018 vznikol. A Very English Scandal. Škandál po anglicky.

Grant: Takto zlyhať vedia len Angličania

Je veľmi vtipný a najlepšie na ňom je, že je aj pravdivý. Hugh Grant v ňom hrá charizmatického lídra britských liberálov Jeremyho Thorpa, ktorý v polovici 70. rokoch stroskotal na tom, že je gay.

Škandál po anglicky Miniséria sa v origináli volá A Very English Scandal.

Nakrútil ju Stepehn Frears, scenár napísal Russell T. Davies podľa literárnej predlohy Johna Prestona.

Udalosti zahŕňajú roky 1961 až 1979.

Hrdinami sú líder britskej Liberal Party Jeremy Thorpe a nezamestnaný mladík Norman Scott, ktorí mali medzi sebou ľúbostný vzťah.

Miniséria je rozdelená na tri časti: vzťah, pokus o nájomnú vraždu, súd.

V hlavných úlohách Hugh Grant a Ben Whishaw.

Celá krajina v priamom prenose sledovala, ako stojí pred súdom, a čakala, aké pikantnosti sa z jeho súkromného života ešte dozvie.

V hudbe boli Briti progresívni a dobíjali svet, ale problém bol, že homosexualitu mali vtedy zakázanú.

Jeremy Thorpe svoju orientáciu skrýval, istý čas sa však stretával s nezamestnaným a nepraktickým mladíkom Normanom Scottom, ktorého prezýval zajačik.

Chvíľu ho jeho prítulnosť bavila, po čase sa ho chcel zbaviť.

A to bola chyba. Scott sa mu začal vyhrážať, že zverejní ich listy. Aby sa ho zbavil, Thorpe najal nájomných vrahov. Ale tí dokázali zabiť len jeho psa.

"Snovať úkladnú vraždu môžu Rusi alebo Saudskoarabi, to si ľudia vedia predstaviť. Alebo Američania. Mafia to robí dobre. Ale takto zlyhať vedia len Angličania," povedal Hugh Grant v rozhovore pre Indiwire.

Hugh Grant ako Jeremy Thorpe. (zdroj: HBO)

Ben Wishaw ako Norman Scott v seriáli Škandál po anglicky. (zdroj: HBO)

Za komédiou je osobná tragédia

Na procese s Thorpom sa preto Briti bavili. Grant vraví, že na každé pojednávanie čakali, ako by to mal byť ďalší skeč Monty Python. "Bolo to neuveriteľne zábavné."

Politik, ktorý sa poznal v krajine s každou dôležitou osobou, bol zrazu bezvýznamný, všetci hltali to, čo o ňom rozprával neznámy Norman Scott.

Súvisiaci článok Koniec komédie. Hugh Grant vyhral vojnu s novinármi, chystá sa aj na Theresu Mayovú Čítajte

Komickosť procesu sa vynikajúco prejavila aj v seriáli Škandál po anglicky.

Hoci Grant hrá Thorpa ho morózneho a prísneho človeka, veľa humoru je v situáciách, ktoré prežíva. Fantasticky s ním kontrastuje Ben Wishaw v úlohe teatrálneho exhibicionistu Scotta.

Za úspechom seriálu stojí aj to, že herecké hviezdy viedol režisér Stephen Frears, ktorý aj ku komédii vždy pristupuje mimoriadne citlivo.

Diváci sa smejú, a pravdepodobne aj on sa pri práci dobre bavil, no ani v jednej chvíli nepoprel, že obrovský politický škandál na britskej scéne bol len obrazom osobnej tragédie.

Ironizácia postáv a situácií je uňho až na druhom mieste. Frears vie, že dobrý pocit divákov môže plynúť najmä z toho, že tento proces pomohol Británii dospieť.

Seriál A Very English Scandal je v ponuke HBO, v týchto týždňoch ho má v programe aj ČT Art.